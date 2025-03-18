В Латвии предупредили о «частичном закрытии» КПП на границе с Беларусью с 19 марта. Надолго?

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Опубликовано: 18.03.2025 12:16 , Обновлено: 18.03.2025

Правительство Латвии сегодня, 18 марта, решило рассмотреть проект решения о «частичном закрытии» пограничных пунктов «Патерниеки» (на границе с Беларусью), «Гребнево» и «Терехово» (на границе с Россией). Планируется, что с 19 марта эти пункты пропуска можно будет пересекать только на механических транспортных средствах. Мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией.

Обновлено В 17:37 Госпогранкомитет Беларуси [link href="https://t.me/gpkgovby/6278" target="_blank" rel="noopener"] сообщил [/link], что получил от Латвии следующую информацию: с 00:00 часов 19 марта по рижскому времени (с 01:00 по минскому) латвийская сторона в пункте пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны — "Григоровщина") запретит пересекать границу пешком и на велосипеде. Это ограничение, согласно переданной ГПК информации, распространят и на два латвийских погранперехода на границе с Россией: "Гребнево" (с российской стороны — "Убылинка") и "Терехово" ("Бурачки").

Напомним, погранпункт «Патерниеки» уже был закрыт для пешеходов и велосипедистов ещё в воскресенье, 16 марта, «в превентивном порядке» после того, как на девять часов границу закрыли полностью.

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Министр внутренних дел Рихардс Козловскис («Новое Единство») в интервью «Утренней панораме» Латвийского телевидения заявил, что ограничение не является «спонтанным», а стало результатом анализа ситуации Пограничной охраной и внутренними службами. Решение, по его словам, принято на основе оценки потенциальных угроз.

Стоит отметить, что решение ещё не принято официально , но министр убеждён, что правительство одобрит проект, так как он уже согласован почти всеми ведомствами.

Козловскис подчеркнул, что Латвия уже четыре года живёт в условиях «пограничной гибридной войны», а проекты решений, учитывающие различные сценарии, «были подготовлены заранее». В МВД отметили, что при необходимости решения о дальнейшей судьбе КПП могут принимать «за полчаса и даже быстрее».

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Глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 сообщил, что временная приостановка работы «Патерниеки» уже дала результат.

Так, в понедельник, 17 марта, на белорусской стороне границы они «заметили группу из примерно 30 мигрантов» (преимущественно мужчины 20-35 лет), но белорусские пограничники не пропустили их, возможно, учитывая действия латвийских пограничников.

Обстановка на белорусско-латвийской границе днём 18 марта. Фото: ГТК Беларуси.

Пуятс отметил, что мигранты выражали недовольство в вербальной форме, но физических нападений не было. Они вернулись в Беларусь, где могут находиться легально (у них есть визы России или Беларуси).

По мнению Пуятса, разрешение пересекать границу только на механических транспортных средствах — «хорошее решение». Наблюдения показали, что у мигрантов, пытающихся пересечь границу, есть велосипеды, но «они их толкают», что, возможно, говорит о неумении ими пользоваться. Министр так же выразил надежду на то, что решение латвийского кабмина ограничит приток нелегальных мигрантов в страну.

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Пуятс предупредил, что если Беларусь или Россия «попытаются отправить мигрантов в Латвию на автобусе», то будут приниматься новые решения. Он назвал нынешние меры «последним предупреждением Беларуси» о том, что КПП может быть полностью закрыт.

По словам Козловскиса, движение через «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово» могут ограничить на срок от полугода и более . Он добавил, что пограничные пункты Финляндии с Россией до сих пор закрыты.

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Ранее, в октябре 2023 года, Латвия приостановила работу КПП «Виентули» и «Педедзе». В феврале 2024 года было решено не возобновлять работу КПП «Силене» на белорусско-латвийской границе. Эти решения приняли «для снижения угроз внутренней безопасности Латвии».

Что говорят в Беларуси?

В Государственном пограничном комитете Беларуси тоже рассказали о событиях на границе с Латвией, которые предшествовали временному закрытию латвийского пункта пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»). В белорусском ведомстве фактически подтвердили версию, озвученную их латвийскими коллегами.

Как пояснили в ГПК, «Патерниеки» оставались закрыты для машин, автобусов и пешеходов с 14:00 до 22:40 16 марта. Причём перекрыли границу латвийские пограничники, по данным пресс-службы белорусского ведомства, «в одностороннем порядке и без уведомления белорусских пограничников», просто прекратив оформлять транспортные средства и выставив на дороге физические металлические барьеры.

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Возможные новые ограничения в ГПК или МИД Беларуси не комментировали. Также нет подтверждения информации о группе из 30 человек, которую якобы развернули.

В начале этого года, как сообщал Telegraf.news, президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, заявил, что Беларусь не заинтересована в сообщении с этой страной и не намерен защищать страны ЕС от мигрантов «с петлёй на шее».

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В октябре прошлого года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, он также заочно обратился к руководству стран Евросоюза и пообещал в сложившихся условиях не стоять «с петлёй на шее на коленях» и не «ловить мигрантов», призвав их делать с мигрантами «то, что хотели» — трудоустраивать и предоставлять равные условия со своими гражданами.

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