Опубликовано: 16.01.2025 14:09 , Обновлено: 16.01.2025

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, заявив, что Беларусь не заинтересована в сообщении с этой страной. Об этом он заявил во время посещения Минского городского технопарка, передала пресс-служба политика.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что поддерживаемые Польшей санкции сделали торговлю невозможной.

Он также добавил, что не намерен защищать поляков от мигрантов: «С петлёй на шее я не буду их защищать. Они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет».

Заявления польских властей политик назвал «болтовнёй» и «пляской под американцев», связав их с внутриполитическими проблемами в Польше и предстоящими выборами. По его мнению, польские политики пытаются переложить ответственность за свои проблемы на Беларусь.

«Пусть лучше вякают, чем будут предпринимать какие-то действия», — отметил президент.

Он также напомнил о планах вооружённого нападения на Беларусь, которые, по его словам, вынашивают «беглые». «Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь», — предупредил Лукашенко.

Он также считает, что США используют Польшу, чтобы ослабить Европу. И при Трампе, по его мнению, это усилится. «Будет как с Украиной. Не дай бог, конечно», — заключил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что польские власти «отказались вести разговоры» по выдаче журналиста Анджея Почобута, отбывающего наказание в одной из белорусских колоний усиленного режима по нескольким уголовным статьям.

«Не хочет туда ехать» — Лукашенко заявил, что Польша отказалась «вести разговоры по Почобуту»

Именно освобождение Почобута, как ранее рассказывал Telegraf.news, польские власти не раз называли в качестве одного из условий открытия закрытых погранпереходов на границе с Беларусью.

Польша выдвинула Беларуси условие для открытия на границе КПП «Бобровники — Берестовица»