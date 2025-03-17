Латвийские пограничники предложили ограничить движение на КПП "Патерниеки". Почему перекрывали границу с Беларусью?

Опубликовано: 17.03.2025 12:04 , Обновлено: 17.03.2025

Начальник Госпогранохраны Латвии Гунтис Пуятс объяснил, почему в воскресенье, 16 марта, на 9 часов полностью перекрывали движение в пункте пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина"). Он также анонсировал новые ограничения на этом единственном функционирующем пункте пропуска на границе с Беларусью.

По словам Пуятса, это первый случай, когда пограничный пункт на границе Латвии был закрыт немедленно. Он объяснил, что “Патерниеки” перекрыли для того, чтобы “предотвратить возможное незаконное пересечение границы”. В официальном комментарии в эфире программы Rīta panorāma, который процитировало латвийское издание LSM, Пуятс заявил, что пограничники “увидели приближающуюся толпу людей, похожих на иностранцев”, которые, как они предположили “хотели незаконно пересечь границу”. Начальник Госпогранохраны также рассказал о неких четырёх иммигрантах, прибывших на границу, из разговора с которыми, по его словам, пограничникам “стало ясно, что поток может быть еще больше”.

Чтобы этого не допустить, по словам Пуятса, КПП “Патерниеки” решили закрыть, а после того, как предполагаемые нарушители уехали, пограничный пункт открыли.

Тем не менее, данный инцидент, по словам начальника Госпогранохраны, не останется без последствий. Он сообщил, что ведомство планирует обратиться с запросом к правительству на какое-то время частично закрыть движение в данном пункте пропуска. Если Кабинет министров Латвии удовлетворит запрос, в течение ближайших шести месяцев через единственный работающий КПП границу с Беларусью можно будет пересечь только на автомобиле, а движение на велосипедах и пешком будет запрещено.

При этом Пуятс не исключил и возможности полного закрытия КПП “Патерниеки”. Это может понадобиться, в частности, для предотвращения незаконного пересечения границы группой нелегальных мигрантов, пояснил представитель пограничной службы.

“В настоящее время очень большое число нарушителей направляется в сторону Польши. Мы не исключаем, что в какой-то момент эти потоки могут быть перенаправлены в Латвию”, — заявил он, пообещав в дальнейшем “реагировать на текущие изменения ситуации”.

Что говорят в Беларуси?

Отметим, что в Государственном пограничном комитете Беларуси причины внезапного закрытия КПП “Патерниеки” не называли, ограничившись лишь информацией о самом факте прекращения движения через границу и статистикой очередей.

В начале этого года, как сообщал Telegraf.news, президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, заявил, что Беларусь не заинтересована в сообщении с этой страной и не намерен защищать страны ЕС от мигрантов “с петлёй на шее”.

«Да хоть все пусть закроют» — Лукашенко заявил, что не будет защищать границу с Польшей «с петлёй на шее»

В октябре прошлого года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, он также заочно обратился к руководству стран Евросоюза и пообещал в сложившихся условиях не стоять “с петлёй на шее на коленях” и не “ловить мигрантов”, призвав их делать с мигрантами “то, что хотели” — трудоустраивать и предоставлять равные условия со своими гражданами.

Лукашенко заочно обратился к ЕС и пообещал не стоять перед ним «на коленях с петлёй на шее». Из-за чего?