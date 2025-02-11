В Латвии предложили запретить организовывать турпоездки в Беларусь

Опубликовано: 11.02.2025 19:28 , Обновлено: 11.02.2025

В парламенте Латвии фракция «Новое Единство», куда входит и премьер-министр страны Эвика Силиня, подала на рассмотрение законопроект с поправками в закон «О туризме». Они предусматривают введение запрета для поставщиков туристических услуг предлагать и оказывать их на территории Беларуси и России.

По данным издания LRT, целью поправок является “снижение рисков возможных нарушений прав человека в отношении граждан Латвии, а также предотвращение их вовлечения в действия в интересах Беларуси или России”, то есть, вербовки. Если изменения примут, они затронут всех зарегистрированных туроператоров на территории Латвии.

“Поездки в Беларусь и Россию сейчас являются вопросом безопасности, который создаёт проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы также не можем допустить вербовки граждан. Государство должно делать всё необходимое, чтобы не только обеспечить безопасность своих граждан, но и предотвратить возможные угрозы и ущерб”, — заявил депутат Сейма от “Нового Единства” Гатис Лиепиньш.

По мнению фракции, поправки в закон “укрепят внутреннюю безопасность страны и защитят жителей Латвии”. Инициаторы данных нововведений утверждают, что ограничения необходимы для “предотвращения вовлечения своих граждан в конфликты или политические риски”, которые, как они считают, могут возникнуть при поездках в Беларусь или Россию.

Что ранее заявили в Беларуси?

Власти Беларуси возможные нововведения пока не комментировали. Однако, выступая на послевыборной пресс-конференции в Минске 26 января, Александр Лукашенко заявил о том, что РБ разрешила для литовцев и латышей безвизовый въезд, открыла границы.

По его словам, в ответ на это в Вильнюсе “людей пугают, что мы их тут будем вербовать”, передало информагентство БелТА. Президент назвал это “дурью” и добавил, что в Беларуси “завербовано достаточно литовцев”, а потому “не надо нам никого вербовать”.

Ранее Telegraf.news писал, что в январе этого года латвийская правящая правоцентристская партия «Новое единство» внесла в Сейм страны законопроект, который вводит запрет на покупку недвижимости в республике для граждан Беларуси и России.

Партия власти Латвии выступила за запрет на покупку недвижимости для белорусов. Что известно?