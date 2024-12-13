Лукашенко продлил "безвиз" для европейцев до конца 2025 года

Опубликовано: 13.12.2024 14:19 , Обновлено: 13.12.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси 13 декабря сообщил, что президент Александр Лукашенко решил продлить безвизовый въезд в Республику для граждан европейских стран до конца 2025 года.

Как [link href=“https://t.me/gpkgovby/5749” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link] в ГПК, “безвиз” будет действовать по 31 декабря 2025-го для граждан 38 стран. Это в том числе Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Германия, Франция, Великобритания, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия и пр.

Причиной продления безвиза для европейцев в ГПК назвали “популярность белорусского “безвиза” среди них. Как утверждают в ведомстве, с 2022 года, когда заработал безвизовый режим, Беларусь посетило более миллиона граждан европейских стран.

“Наибольшей популярностью безвизовый въезд пользуется у туристов из сопредельных стран Евросоюза: Литвы, Латвии, Польши. А также Германии, Эстонии, Италии, Франции и Великобритании”, - добавили в ГПК.

Кстати, как сказано на его сайте, если цель въезда в Беларусь - получение вида на жительство, учеба или работа, то виза уже нужна.

[info_b]С полным списком европейских стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд в Беларусь, можно ознакомиться [link href=“https://gpk.gov.by/peresechenie-granitsy/bezvizovyy-vezd-v-belarus-dlya-grazhdan-litvy-i-latvii/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Еврокомиссия (ЕК) 11 декабря сообщила, что выделила 170 миллионов евро для электронного наблюдения на границе Евросоюза с Беларусью и Россией. По информации ЕК, там “значительно увеличилось” количество мигрантов, желающих попасть в европейские страны.

Еврокомиссия выделила 170 млн евро на электронное наблюдение за границей с Беларусью