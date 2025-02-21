В Латвии предложили ввести полный запрет на пассажирское сообщение с Беларусью

Опубликовано: 21.02.2025 18:24 , Обновлено: 21.02.2025

Латвийская партия «Национальное объединение» внесла в Сейм (парламент) законопроект, предлагающий полностью запретить пассажирские перевозки между Латвией и Беларусью/Россией.

Инициатива появилась на фоне рассмотрения в Сейме вопроса о запрете туристическим операторам организовывать поездки в эти страны. В настоящее время латвийские компании осуществляют пассажирские перевозки по девяти таким маршрутам, сообщило латвийское национальное информационное агентство.

Депутат Сейма Янис Витенбергс заявил, что, несмотря на призывы воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, а также предупреждения спецслужб о рисках вербовки, разведки и провокаций, пассажирское сообщение с этими странами продолжается, создавая «угрозу безопасности».

Витенбергс также сослался на информацию о возможности перевозки санкционных товаров этими рейсами. По его мнению, полный запрет пассажирских перевозок укрепит безопасность Латвии и её жителей.

Партия посчитала, что необходимо добиваться единого подхода в этом вопросе со стороны всех стран Балтии (Латвии, Литвы, Эстонии).

Законопроект предусмотрел, что Кабинет министров Латвии должен до 17 марта 2025 года представить в Сейм распоряжение о закрытии пограничных пунктов для движения общественного пассажирского транспорта, а также внести необходимые поправки для реализации этого решения. Также предлагается запретить транзитные пассажирские перевозки через территорию Латвии в Россию и Беларусь.

Политическая партия «Национальное объединение „Всё для Латвии!“» — это национал-консервативная политическая организация в Латвии. В 2022 году в её рядах насчитывалось 1 022 человека. Ныне партия занимает 13 мест из 100 в Сейме Латвии.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали подробнее об упомянутой инициативе запретить турпоездки из Латвии в Беларусь.

В Латвии предложили запретить организовывать турпоездки в Беларусь