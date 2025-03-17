В ГПК показали, из-за кого Латвия на 9 часов перекрыла границу с Беларусью

🎥 Видео

Опубликовано: 17.03.2025 14:54 , Обновлено: 17.03.2025

В Государственном пограничном комитете Беларуси днём 17 марта рассказали о событиях на границе с Латвией, которые предшествовали временному закрытию латвийского пункта пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина"). В белорусском ведомстве фактически подтвердили версию, озвученную ранее их латвийскими коллегами.

Как пояснили в ГПК, “Патерниеки” оставались закрыты для машин, автобусов и пешеходов с 14:00 до 22:40 16 марта. Причём перекрыли границу латвийские пограничники, по данным пресс-службы белорусского ведомства, “в одностороннем порядке и без уведомления белорусских пограничников”, просто прекратив оформлять транспортные средства и выставив на дороге физические металлические барьеры.

Причиной этих действий, признали в белорусском ГПК, стала группа африканцев из 10 человек, которые пытались въехать в Европейский союз. Как утверждают белорусские пограничники, у этих людей были на руках действительные документы, но при попытке пересечь границу латвийские пограничники отказали им в оформлении.

“Белорусские пограничники незамедлительно отреагировали на перекрытие движения и предложили африканцам возвратиться на территорию белорусского пункта пропуска, чтобы латвийские службы возобновили оформление. Изначально иностранные граждане, которые находились на латвийской территории, не соглашались возвращаться в Беларусь. Однако спустя 6 часов – в 20:00 – они покинули территорию Евросоюза”, - рассказали о событиях вчерашнего дня в ГПК и поделились видео происходящего.

На кадрах, опубликованных ведомством, можно группу людей, внешность которых позволяет предположить из африканское происхождение, которые, судя по всему, попытались устроить сидячую забастовку прямо посреди дороги, у металлических заграждений, невзирая на непогоду. Белорусские пограничники пытались уговорить их покинуть дорогу и вернуться на белорусскую территорию, что те, судя по дальнейшим кадрам, в итоге и сделали.

На видео видно, что этих людей затем разместили в конференц-зале белорусской пограничной службы, напоили их чаем с угощениями, а затем, как сообщили в ГПК, предоставили им транспорт для возвращения в Беларусь.

В это же время на границе продолжали скапливаться автомобили, пассажирские автобусы и грузоперевозчики, ожидающие пересечения границы. Как заявили в ГПК, среди них были и граждане стран Евросоюза.

“Несмотря на разрешение ситуации, Латвия возобновила пропуск транспорта лишь спустя более двух с половиной часов. Всего же граница оставалась закрытой на протяжении девяти часов”, - констатировали в белорусской пограничной службе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после данного инцидента в пункте пропуска “Патерниеки” начальник Госпогранохраны Латвии Гунтис Пуятс анонсировал новые ограничения на границе с Беларусью и даже не исключил возможности полного закрытия этого единственного функционирующего на данный момент пункта пропуска.

Латвийские пограничники предложили ограничить движение на КПП «Патерниеки». Почему перекрывали границу с Беларусью?