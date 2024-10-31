Лукашенко заочно обратился к ЕС и пообещал не стоять перед ним "на коленях с петлёй на шее". Из-за чего?

Опубликовано: 31.10.2024 14:28 , Обновлено: 31.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, заочно обратился к руководству стран Евросоюза и пообещал не стоять перед ним "на коленях с петлей на шее". Поводом стало обсуждение миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС.

Говоря о миграционном кризисе, Лукашенко заявил, что “мы ни в чем абсолютно не виноваты”. Он напомнил о подписанном ЕС и Беларусью в 2020 году соглашении о реадмиссии, которое Минск расторг спустя всего лишь год в ответ на введённые экономические санкции.

“Ввели экономические санкции, набросили нам на шею петлю и начали душить. И говорят: вы нас защищайте от мигрантов. Может, я недипломатично, но прямо и откровенно сказал: ребята, мы не будем вас защищать”, - заявил Лукашенко.

При этом в качестве причин для отказа выполнять взятые в рамках договора о реадмиссии обязательства он назвал не только экономические санкции против официального Минска, но и “разрушение государств на Ближнем Востоке” (о каких именно событиях и странах идёт речь, Лукашенко не уточнил), “эксплуатацию Африки” и введение в этом регионе “неоколониализма”, развязывание войны в Афганистане, Ираке и “разрушение этих государств”. Как именно связано всё это с международными обязательствами Беларуси, в своём выступлении белорусский президент не уточнял.

Заочно обращаясь к своим европейским коллегам, Лукашенко заявил, что в сложившихся условиях “с петлёй на шее мы перед вами стоять на коленях не будем и ловить мигрантов не будем” и призвал их делать с мигрантами “то, что хотели” - трудоустраивать и предоставлять равные условия со своими гражданами.

“Вы же развязали против нас экономическую войну, и не только экономическую войну, почему мы вас должны защищать? Вот и вся развязка этого миграционного кризиса”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Ранее Telegraf.news рассказал, что последние несколько лет соседние с Беларусью страны - Польша, Литва и Латвия последовательно усиливают контроль на своих границах в попытке сдержать поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в страны Евросоюза. По слова заместителя главы министерства внутренних дел Польши Чеслава Мрочека, сейчас на содержание и охрану стены, возведенной на границе с Беларусью, в год уходит 2,5 млрд злотых (2 млрд рублей). Но это не окончательная сумма, поскольку расходы постоянно растут. Варшава постоянно пытается получить финансовую поддержку от ЕС, но конкретных цифр, которые могли бы облегчить нагрузку на польский бюджет, пока в Брюсселе не озвучили.

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Еврокомиссия предложила план по границе с Беларусью. Как решили бороться с нелегальными мигрантами?