Глава Минобразования рассказал, что решили поменять в ЦЭ после весеннего скандала

💼 Официально

Опубликовано: 10.08.2023 17:33 , Обновлено: 10.08.2023

Андрей Иванец, министр образования Беларуси, рассказал о том, что могут изменить в централизованном экзамене, а что оставят как было.

Говоря про систему подсчета баллов, Иванец сказал, что были определенные переживания из-за сложности использования формулы. Но, по его словам, “подсчет был выполнен абсолютно корректно”. Министр уверяет, что “никаких нарушений не было”. Правда признал, что у людей востребована более простая система подсчета, пишет БелТА.

«Гестапо не будет» — Иванец объяснил, почему за ЦЭ в школах будет следить КГК

По словам главы министерства, ведомство прорабатывает вопрос линейной системы подсчета балов: если у абитуриентов будет востребована такая форма, то ее готовы ввести. “Сложностей мы здесь не видим”, - отметил он.

Иванец отметил, что в 2023 году структура тестов была переработана. “Мы не видим необходимости менять структуру тестов, таких запросов нет”, - сказал министр образования Беларуси.

В Минобразования объяснили, как повлияет характеристика из школы на поступление в вузы Беларуси

Высказался Андрей Иванец и о возможности проводить централизованный экзамен (ЦЭ) в иные сроки.

“Мы не видим сегодня никаких проблем, чтобы проводить ЦЭ не в воскресные дни, а в иные сроки. Учителя просят после основного времени обучения. 25 мая заканчиваются занятия, и учителя говорят, что можно сдавать ЦЭ. Министерство образования прорабатывает такую возможность […] Технических препон для реализации данного подхода мы не видим”, - заключил он.

Как пройдет централизованный экзамен в Беларуси в 2023 году? Появились официальные подробности

Скандал после ЦЭ

29 мая школьники стали жаловаться на результаты ЦЭ, с итогами которых они не согласились. Многие из них рассказали, что на репетиционном тестировании у них был один результат, а на экзамене отметки стали значительно ниже. Выпускники и их родители возмутились полученными результатами и потребовали пересчета.

После реакции Александра Лукашенко, Министерство образования создало комиссию, в которую вошли математики, информатики и специалисты по обработке результатов, которые проверили работу РИКЗ.

Минобразования пересчитало баллы ЦЭ по-новому

В Минобразования объяснили, почему у некоторых выпускников результаты ЦЭ не совпали с результатами РТ