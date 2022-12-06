В Минобразования объяснили, как повлияет характеристика из школы на поступление в вузы Беларуси

Опубликовано: 06.12.2022 13:01 , Обновлено: 06.03.2023

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович заявил, что в 2023 году при поступлении в вузы абитуриентам понадобиться обязательная характеристика из школы или с места работы. При этом, по его словам, дополнительных баллов она не дает.

Касперович сообщил, что документ должен «дать представление не о том, как человек учился (это видно из аттестата), а судить о личности абитуриента, чтобы оперативно, с первого семестра вовлечь его в общественную жизнь».

Он добавил, что характеристика нужна для деканата, руководителей творческих коллективов, спортивных секций, кураторов групп и воспитателей.

Чиновник рассказал, что в документе должны быть кратко прописаны :

деловые, нравственные и коммуникативные качества;

психологические особенности;

участие в общественно-политической жизни школы и класса, в мероприятиях гражданско-патриотической и трудовой направленности;

спортивные и творческие достижения.

Почему характеристику нужно отдавать при поступлении в вузы, а не после, Касперович не объяснил.

Кстати, ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец уже рассказывал об обязательной характеристике после школы. Однако в контексте льгот для абитуриентов.

Иванец заявил, что так ректоры университетов по такой характеристики смогут увидеть «портрет будущего абитуриента и завтрашнего студента».

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