В Минобразования объяснили, как повлияет характеристика из школы на поступление в вузы Беларуси
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович заявил, что в 2023 году при поступлении в вузы абитуриентам понадобиться обязательная характеристика из школы или с места работы. При этом, по его словам, дополнительных баллов она не дает.
Касперович сообщил, что документ должен «дать представление не о том, как человек учился (это видно из аттестата), а судить о личности абитуриента, чтобы оперативно, с первого семестра вовлечь его в общественную жизнь».
Он добавил, что характеристика нужна для деканата, руководителей творческих коллективов, спортивных секций, кураторов групп и воспитателей.
Чиновник рассказал, что в документе должны быть кратко прописаны :
- деловые, нравственные и коммуникативные качества;
- психологические особенности;
- участие в общественно-политической жизни школы и класса, в мероприятиях гражданско-патриотической и трудовой направленности;
- спортивные и творческие достижения.
Почему характеристику нужно отдавать при поступлении в вузы, а не после, Касперович не объяснил.
Кстати, ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец уже рассказывал об обязательной характеристике после школы. Однако в контексте льгот для абитуриентов.
Иванец заявил, что так ректоры университетов по такой характеристики смогут увидеть «портрет будущего абитуриента и завтрашнего студента».
В Минобразования Беларуси придумали новые льготы для поступления в вузы. Кому достанутся?