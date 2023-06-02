В Минобразования объяснили, почему у некоторых выпускников результаты ЦЭ не совпали с результатами РТ

Опубликовано: 02.06.2023 12:10 , Обновлено: 02.06.2023

В Министерстве образования дали разъяснения по самому волнующему сейчас для белорусских выпускников вопросу - как рассчитывались результаты централизованного экзамена (ЦЭ) и почему у некоторых школьников они существенно отличаются от результатов репетиционного тестирования?

В Минобразования сообщили, что вопрос о методике перевода первичных баллов в тестовые является одним из самых “горячих вопросов”, с которыми белорусские школьники и их родители обращаются в специальный чат-бот ведомства.

Там пояснили, что сама по себе методика используется с 2019 года. Для расчета результатов ЦЭ её утвердил министр образования в январе 2023 года и именно по ней рассчитывались результаты репетиционного ЦЭ от 28 января 2023 года и результаты ЦЭ от 14 мая 2023 года.

Расхождения между шкалой перевода централизованного тестирования (ЦТ) 2022 года и ЦЭ 2023 года в Минобразования объяснили “базовым уровнем тестов ЦЭ”.

“Ввиду чего, результаты репетиционного тестирования по подготовке к ЦТ могут не полностью соответствовать результатам ЦЭ”, - пояснили в ведомстве и напомнили о том, что в настоящее время с результатами ЦЭ разбирается межведомственная комиссия.

В РИКЗ пришел Госконтроль. Что известно о пересчете баллов ЦЭ?

Напомним, что накануне в Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) пришли из Госконтроля. В группу вошли информатики, математики, специалисты по обработке результатов. Сейчас они разбираются, насколько правильно были подсчитаны балы за первый экзамен.

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Ранее в Министерстве образования проинформировали о ходе “комплексной проверки” результатов централизованного экзамена и ответили на вопрос, ждать ли выпускникам пересмотра результатов экзамена?