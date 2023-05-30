"Зачем мы эту катавасию устроили?" - Лукашенко поручил перепроверить подсчёт баллов ЦЭ

Опубликовано: 30.05.2023 13:14 , Обновлено: 30.05.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 мая раскритиковал систему подсчета баллов на централизованном экзамене (ЦЭ). Он заявил, что и проведение самого экзамена, и подсчёт его результатов должны вестись по "обычной и понятной системе" и поручил перепроверить организацию централизованных экзаменов.

“Целую бучу подняли после единого централизованного экзамена. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы”, - прокомментировал Лукашенко жалобы выпускников и их родителей на неожиданные результаты ЦЭ.

“Они начали какие-то статистические цифры выводить на компьютере. Кому это надо?”, - цитирует его государственное агентство БелТА.

Лукашенко поручил вернуться к этому вопросу на следующей неделе и задался вопросом, зачем нужно было изменять систему выпускных экзаменов в школе, если она, как утверждают в Минобразования, фактически идентична действовавшей до сих пор системе.

“Семьи контролируют поступление своих детей, и это естественно. Но они не понимают, чего мы хотим от этих детей. И, самое главное, пишут мне, что нынешний экзамен “показал свою идентичность” с прошлыми двумя годами, когда они в школе сдавали экзамены. Так зачем мы эту катавасию тогда устроили?” - заявил он.

“Жалоб достаточно много”

О том, что госорганы проверят, как по стране было организовано проведение централизованных экзаменов, позднее рассказал глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

По его словам, Лукашенко поручил “вникнуть в этот процесс, проверить, уточнить, какие результаты получены” после того, как от родителей начали поступать обращения в Администрацию с просьбой разъяснить результаты ЦЭ. Один из основных вопросов, по словам Сергеенко, это существенное несовпадение балла ЦЭ с результатами репетиционного экзамена

“И жалоб поступает достаточно много”, - подчеркнул глава президентской Администрации.

“100-летняя методика”

Между тем, директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк накануне заявил, что баллы ЦЭ переводятся на 100-бальную шкалу по древней методике. При этом саму формулу расчёта чиновник не раскрыл.

“Шкала у нас 100-балльная, поэтому эти первичные баллы у нас переводятся в тестовые с помощью методики. Это научно обоснованная методика, она используется во многих странах уже более 100 лет”, - заявил Миксюк.

Белорусские выпускники пожаловались на неожиданные результаты ЦЭ. В РИКЗ ответили, что делать

Напомним, 29 мая у белорусских выпускников появилась возможность проверить на сайте РИКЗ результаты первого ЦЭ. Одиннадцатиклассники ввели номер пропуска на ЦЭ и увидели баллы. Только с итогами они не согласились. Многие из выпускников рассказали, что на репетиционном тестировании у них был один результат, а на экзамене отметки оказались значительно ниже. В РИКЗ на жалобы оперативно отреагировали и рассказали, что делать тем, у кого возникли сомнения по поводу результатов экзамена.

«Технического сбоя нет» — Иванец отказался пересматривать результаты ЦЭ и пообещал белорусам наказание за «фейки»

Позднее в Министерстве образования заявили, что не будут пересматривать результаты централизованного экзамена. Глава ведомства Андрей Иванец назвал “фейками” информацию о якобы подписанном постановлении Совета министров о пересмотре результатов по русскому и белорусскому языкам и пригрозил наказанием тем, кто распространяет такие слухи.