Как пройдет централизованный экзамен в Беларуси в 2023 году? Появились официальные подробности

Опубликовано: 05.12.2022 09:36 , Обновлено: 06.03.2023

В Министерстве образования Беларуси рассказали, что централизованный экзамен (ЦЭ) для выпускников 11-х классов в 2023 году будет проходить вне школ. А где и когда?

«Централизованный экзамен будет проводиться вне стен школы. Это очень важный аспект, потому что он будет лишен субъективизма. Мы будем абсолютно уверены, что это не только уровень контроля знаний после окончания школы, но и абсолютно справедливая оценка, абсолютно справедливый сертификат при поступлении в университеты», – объяснил министр образования Андрей Иванец.

По его словам, в каждом районном центре организуют свой пункт сдачи ЦЭ. Туда пообещали привезти учеников сельских школ и районных центров.

Заместитель министра Ирина Старовойтова добавила, что для проведения экзамена в Беларуси подготовили 93 таких пункта — в аудиториях колледжей и университетов. Но планируется увеличить их количество.

Также в Министерстве образования заявили, что ЦЭ в 2023 году должен пройти с 14 по 21 мая.

А централизованное тестирование, необходимое для поступления в вузы, как планируется, начнется после 12 июня.

Напомним, что ранее Иванец сообщил, что выпускники должны будут сдавать два централизованных экзамена (ЦЭ). Один — по русскому или белорусскому языку, а второй — по любому предмету на выбор.

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