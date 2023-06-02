Минобразования пересчитало баллы ЦЭ по-новому

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Опубликовано: 02.06.2023 14:27 , Обновлено: 02.06.2023

Министр образования Беларуси Андрей Иванец 2 июня сообщил, что ведомство поменяло методику подсчета результатов централизованного экзамена (ЦЭ).

По его словам межведомственная комиссия проверила корректность расчетов первого ЦЭ.

«Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов», — заявил Иванец, передает госагентство БелТА.

При этом он добавил, что «по количеству обращений, которые к нам поступили от граждан, стало очевидно, что методика слишком сложная». Поэтому ее решили «упростить и сделать понятной для каждого человека». Он объяснил, что при ее разработке использовали те же «подходы», которые применяли при проведении репетиционного тестирования.

Министр образования пообещал, что «уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и сегодня же размещены на сайте РИКЗ, а также в личных кабинетах абитуриентов». А также подчеркнул, что результаты второго ЦЭ рассчитают по этой же методике.

А еще Иванец рассказал, что кроме самих результатов ЦЭ, «будут опубликованы таблицы перевода первичных баллов в тестовые». Он отметил, что таким образом выпускники смогут «перепроверить правильность и корректность расчета своих результатов».

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