«Гестапо не будет» — Иванец объяснил, почему за ЦЭ в школах будет следить КГК

Опубликовано: 19.01.2023 09:12 , Обновлено: 06.03.2023

Проведение централизованного экзамена (ЦЭ) в белорусских школах будет курировать государственная комиссия, в которую войдут сотрудники Комитета госконтроля (КГК). Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец.

Он объяснил, что «все пройдет на серьезном уровне, никаких послаблений не будет». При этом пообещал, что «не будет и гестапо».

«Надо просто настраиваться и готовиться к экзамену», — заявил министр.

Пока неизвестно, как именно сотрудники КГК будут курировать проведение централизованного экзамена в школах.

[info_b]Комитет государственного контроля — это госорган, который осуществляет государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственности, исполнением законов, актов президента, парламента, Совета министров и других государственных органов, регламентирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения.[/info_b]

Также глава Минобразования рассказал, что уже 28 января для школьников пройдет репетиция централизованного экзамена.

Напомним, в декабре министерство образования Беларуси опубликовало точные даты, когда в 2023 году пройдут централизованные экзамены (ЦЭ) для выпускников школ.