Как ещё можно использовать таблетки для посудомойки? Нашли 10 способов применения даже для тех, у кого ее нет

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Опубликовано: 05.09.2024 17:07 , Обновлено: 05.09.2024

Немногие знают, но таблетки для посудомойки можно эффективно использовать не только для мытья посуды. Спектр применения этого имеющегося в распоряжении многих белорусов средства очень широк и может решить множество проблем, связанных с уборкой и чисткой далеко за пределами одной лишь кухни. Рассказываем о 10 способах применения таблеток для посудомойки, которые могут эффективно заменить множество моющих средств.

Посудомоечная машина на кухне - уже давно не ноу-хау на кухне многих белорусов. Это очень удобное устройство, экономит время и эффективно очищает посуду, которую порой сложно и утомительно мыть вручную. Большинство тех, кто обзавёлся этой техникой, использует для мытья посуды специальное средство, известное как таблетки для посудомоечных машин.

Однако этот моющий концентрат можно эффективно использовать как чистящие средство во многих других местах.

Использовать таблетки для посудомойки вместо других средств выгоднее?

На маркетплейсах стоимость упаковки таблеток для посудомойки разнится. Так, например, самая дешёвая упаковка с 15 таблетками может обойтись в сумму от 7-10 белорусских рублей. Таким образом, цена одной таблетки варьируется в пределах от 46 до до 66 копеек.

Кому-то может показаться, что это не очень дёшево. Однако, учитывая универсальность и эффективность применения этого моющего средства, такая цена может быть оправдана. Таблетки для посудомойки могут эффективно заменить множество других моющих средств и избавить от необходимости покупать их.

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Как можно с пользой применить таблетки не по назначению?

Вы удивитесь, но таблетки для посудомойки можно применить далеко за пределами одной лишь кухни. Вот что можно легко очистить и отмыть с их помощью.

1. Чистка раковины и труб

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Заткните раковину пробкой, бросьте в нее таблетку для посудомоечной машины и залейте горячей водой. Оставьте растворившийся кубик на ночь. Утром слейте воду и промойте раковину водой. Отложившийся налёт и желтизна уйдут без следа. Кроме того, таблетка может помочь устранить засоры и неприятный запах из мойки.

2. Чистка стиральной машины

Таблетка для посудомоечной машины идеально подходит для чистки стиральной машины. Бросьте таблетку в пустой барабан и установите стирку на 90 градусов. После такой этого машина станет свежей и чистой.

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3. Вместо отбеливателя

В экстренных ситуациях (например, когда у нас закончился стиральный порошок) таблетку для посудомойки можно использовать в качестве средства для стирки белого белья. Забросьте таблетку для посудомойки в барабан стиральной машины вместе с грязной одеждой и запустите цикл.

4. Для грязной духовки, микроволновки и другой техники

Растворенная в воде таблетка для посудомоечной машины – эффективное средство для удаления жирных пятен. Растворите таблетку в тёплой воде. С помощью этого продукта вы можете легко очистить духовку, решётки, кухонные шкафы и вытяжку и даже микроволновку. Таким способом можно также мыть подоконники и рамы, а также стыки и полы.

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5. Чистка пригоревших кастрюль

С помощью таблетки от посудомойки можно отмыть пригоревшую кастрюлю и форму для запекания. Просто бросьте таблетку в ёмкость, залейте горячей водой и оставьте на ночь. По истечении этого времени пригоревшую посуду можно без проблем очистить.

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6. Чистка садовой мебели

Почистить грязную садовую мебель можно растворенной в воде таблеткой для посудомоечной машины. Потрите грязную мебель раствором, и все готово. Это будет легко, быстро и приятно.

7. Для стирки штор, скатертей и одежды

Чтобы вывести пятна со скатертей и отбелить шторы и тюли можно замочить их в растворе с таблеткой от посудомойки. Эту стирку можно выполнять вручную или в стиральной машине. Таблетка также отлично заменит пятновыводитель-карандаш для одежды. Просто потрите ею место загрязнения и постирайте её.

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8. Чистка стекол

Растворите таблетку в воде и используйте жидкость для мытья окон и зеркал — это поможет избавиться от разводов.

9. Дезинфекция мусорки

Таблеткой для посудомоечной машины можно легко очистить контейнеры для мусора. Положите таблетку в пустой контейнер и залейте ее тёплой водой. Через полчаса слейте воду и готово. Контейнер не нужно будет отмывать вручную, все загрязнения сойдут с водой.

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10. Чистый туалет

Вы можете легко очистить унитаз таблеткой для посудомоечной машины. Бросьте измельченную таблетку в воду в унитазе, подождите несколько минут, затем почистите стенки и дно унитаза и смойте. Таблетка не только очистит загрязнения, но и продезинфицирует унитаз.

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