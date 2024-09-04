Эти 3 продукта избавят плиту от жира не хуже дорогой химии. Как приготовить раствор?

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Опубликовано: 04.09.2024 16:28 , Обновлено: 05.09.2024

Для тех, кто регулярно готовит дома, грязная плита - довольно надоедливая проблема. После жарки на поверхности плиты остаются следы жира, которые нередко пригорают и с большим трудом поддаются отчистке. Как можно эффективно вернуть плите состояние идеальной чистоты без утомительного трения? Совсем необязательно тратиться на дорогую бытовую химию. Есть несколько простых домашних средств, которые вы можете применить, чтобы избавиться от проблемы.

Использование химических средств для очистки загрязнений не только не экологично и несёт угрозу для здоровья, но и бьёт по кошельку. К счастью, для того чтобы избавиться от загрязнений на плите, часто достаточно нескольких ингредиентов, которые наверняка есть у вас дома.

Одним из самых лучших продуктов, который можно использовать для очистки самых разных поверхностей, является уксус. В союзе с содой и соком лимона вы отмоете всю плиту без нужды использовать дорогие чистящие средства. Вот как это сделать.

Как почистить плиту?

Уксус поможет справиться даже со стойкими пятнами на плите. Вот как приготовить домашний чистящий раствор на его основе и почистить поверхность устройства.

Налейте в пульверизатор примерно стакан воды и добавьте 3 столовые ложки уксуса.

Снимите решетку (решетку) и конфорки с плиты.

Обрызгайте грязные места приготовленной смесью.

Оставьте примерно на 15 минут (в случае более сильных загрязнений – даже на 30 минут).

По истечении времени протрите их влажной губкой или мягкой тканью и просушите.

[info_b]Не забывайте использовать резиновые перчатки при уборке, даже если используете домашние средства. Уксус может раздражать кожу рук.[/info_b]

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Чистка решёток газовой плиты

Решётка на газовой плите - одно из самых уязвимых для загрязнений мест. Нередко попадающее на них во время готовки масло и жир быстро пригорают к поверхности, затрудняя очистку. Но здесь также эффективно справится средство для очистки с примесью уксуса.

Поместите решетку в раковину (или большую миску, или ванну) и налейте горячую воду с несколькими каплями жидкости для мытья посуды и небольшим количеством уксуса.

Оставьте на 30 минут, чтобы гарь отмокла.

Протрите жёсткой стороной губки, затем насухо вытрите бумажным полотенцем.

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Чистка конфорок при помощи ванночки с лимоном

Ещё один элемент плиты, который постоянно загрязняется - газовые конфорки. Вот как их почистить.

Разберите конфорки, бросьте их в кастрюлю, посыпьте пищевой содой и залейте кипятком с лимонным соком (можно также использовать цедру лимона).

Замачивание должно занять от 30 минут до часа, в зависимости от уровня загрязнения.

После замачивания тщательно протрите горелки, чтобы удалить грязь из каждого уголка и щели, затем высушите.

Попробуйте эти простые способы и вы удивитесь их эффективности.

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