Как быстро и эффективно постирать полотенца? Эти способы не потребуют уксуса и соды

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Опубликовано: 07.06.2024 10:11 , Обновлено: 07.06.2024

С ростом популярности экологических методов уборки все больше и больше людей стирают полотенца в пищевой соде или уксусе. Оба эти ингредиента действительно прекрасно укрепляют и защищают ткани от повреждений. Однако есть еще несколько не менее эффективных способов стирки полотенец. Попробуйте постирать полотенца с помощью поваренной соли либо капсул для посудомоечной машины, и вы удивитесь тому, насколько чистыми и ароматными они могут стать после таких простых лайфхаков.

Как часто нужно менять полотенца?

Полотенца, как и постельное белье, собирают множество бактерий и омертвевших клеток кожи. Кроме того, влажный воздух в ванной является прекрасной средой для развития микроорганизмов. Следует менять их регулярно, желательно раз в неделю. Эксперты также предлагают использовать разные полотенца для тела и лица. Раньше полотенца кипятили, чтобы уничтожить все бактерии. Сегодняшние возможности уже не требуют проведения таких процедур, но полотенца по-прежнему рекомендуется стирать при температуре около 60 градусов.

Как эффективно и просто постирать полотенца?

В настоящее время все больше людей отказываются от бытовой химии в пользу натуральных чистящих средств. Наряду с обрёвшими популярность содой и уксусом, вы можете использовать для очистки полотенец поваренную соль . Насыпьте в барабан стиральной машины несколько столовых ложек поваренной соли и установите подходящую программу стирки. Соль является отличным пятновыводителем и восстанавливает цвет ткани. Кроме того, соль смягчает воду и действует как средство против известкового налета. Полотенца, выстиранные в поваренной соли, ароматны и идеально чисты. От них можно почти почувствовать свежесть.

Ещё одним способом эффективно постирать полотенца является использование капсул для посудомоечной машины . Они отлично подходят в качестве чистящего средства при мытье. Капсулы легко растворяются при высоких температурах, поэтому не рекомендуются для стирки одежды и деликатных тканей. Однако они отлично подходят для стирки полотенец. Поместите 1 капсулу для мытья посуды прямо в барабан стиральной машины и постирайте полотенца. Чистящие средства, содержащиеся в таблетках, очистят полотенца и сделают их после стирки идеально чистыми и мягкими. Таблетки для посудомоечной машины также отлично подходят для обесцвечивания окрашенной одежды.

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