Эта бабушкина смесь отмоет даже самую "убитую" кастрюлю. Понадобится всего 3 ингредиента

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Опубликовано: 04.07.2024 15:46 , Обновлено: 04.07.2024

Кажется, что у любой кухонной утвари есть свой срок жизни. Во всяком случае, со временем некоторая посуда загрязняется так, что все знакомые вам средства перестают с этим справляться. Прежде чем вы решите избавиться от дорогой сердцу, но, кажется, безвозвратно потерявшей свой вид кастрюли, попробуйте отмыть ей с помощью этого секретного раствора из трёх ингредиентов. Такая бабушкина смесь не только великолепно очищает застаревший жир, нагар и копоть, но и возвращает посуде сияющий вид и белизну.

Этот лайфхак известен немногим, но в отдельных семьях его используют годами. Данная смесь - универсальный очиститель, который возвращает былой вид столовым приборам, тарелкам, чашкам, сковородкам, а также эмалированным и стальным кастрюлям. Речь идёт о растворе из соды, хозяйственного мыла и… силикатного клея. Да, вы не ослышались. Тот самый клей, который раздражал вас своей неэффективностью на уроках трудов и мастерства до широкого распространения ПВА, может быть очень эффективен в борьбе с тяжёлыми загрязнениями. Если его у вас нет, не переживайте. Несмотря на то, что он сейчас не в ходу, флакончики силикатного клея по-прежнему продаются в канцелярских магазинах и стоят копейки.

Как приготовить “бабушкину” смесь для очистки посуды?

Ингредиенты:

5 л воды,

100 г хозяйственного мыла,

100 г соды,

1 флакон силикатного клея.

Приготовление:

Подготовьте огнеупорную ёмкость для раствора, налейте в неё воду и закипятите. Натрите хозяйственное мыло на тёрке либо порежьте на мелкие куски. Бросьте его в горячую воду вместе с содой, влейте силикатный клей. Тщательно размешайте все составляющие до полного растворения. Жидкость должна получиться слегка густой. Поместите в горячий раствор посуду, которую желаете очистить (вилки, кастрюли , тарелки и т.п.) и варите 5-10 минут. Под воздействием смеси грязь размокнет и начнёт легко сходить. Достаньте посуду и промойте под проточной водой, потерев нужные места губкой.

Большинство загрязнений поддаётся удалению после такой процедуры без усилия. В одной такой смеси можно поочередно отмыть и отбелить множество кухонной утвари: от вилок и ложек до тарелок и кастрюль. После этого посуду останется только промыть водой.

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