Как быстро отмыть жир с кухонных шкафов? Эти 2 самодельные смеси справятся лучше "химии"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.08.2024 12:37 , Обновлено: 19.08.2024

Беспокоят жирные следы на кухонных шкафах, которые сложно отмыть? Не поддавайтесь искушению использовать химические средства, которые могут повредить фасады мебели. Лучше положитесь на домашние методы.

Фасады кухонных шкафов необходимо регулярно чистить, чтобы избежать проблем с удалением засохшей грязи. Сложнее всего удалить жирные остатки - они размазываются, оставляют неприятные разводы и требуют большого терпения.

Однако кухонные шкафы нельзя обрабатывать едкими препаратами - они могут повредить поверхность. В таких случаях лучше всего полагаться на проверенные домашние средства.

Как удалить жир кухонных шкафов с помощью уксуса?

Одно из самых простых и эффективных решений по удалению жирных загрязнений с кухонных шкафов - обработать их раствором воды и уксуса. Эта смесь удалит жирную грязь и предотвратит появление разводов.

Смешайте два стакана теплой воды с одним стаканом уксуса и смочите в этом растворе тряпку или опрыскайте поверхность мебели. Вы также можете добавить в смесь каплю жидкости для мытья посуды.

[info_b]Помните, что неразбавленный уксус может повредить деревянную и лакированную мебель, поэтому перед чисткой всегда смешивайте его с водой.[/info_b]

Подождите несколько минут, аккуратно потрите и наблюдайте, как грязь исчезнет. Наконец, вытрите все насухо бумажным полотенцем или мягкой тканью.

При такой уборке шкафов открывайте окна, так как запах уксуса не очень приятен.

[info_b]Уксус есть в домах у многих белорусов. Однако, если это не так или средство закончилось, его продают практически в любых продуктовых магазинах. Стоимость — около 2-2,5 рублей за 1 литр. [/info_b]

Без уксуса и соды. Нашли способ удаления пыли с «защитным слоем» до 3 недель

Приготовьте смесь из соды, чтобы отмыть пятна на кухне

Еще один известный способ очистить кухонные шкафы от жирных остатков - использовать раствор пищевой соды и воды.

Чтобы приготовить раствор для чистки шкафов с пищевой содой, смешайте четыре чайные ложки средства с литром теплой воды и слегка протрите поверхность фасадов.

Стоит отметить, что пищевая сода не подходит для деревянных и лакированных фасадов, так как ее частицы могут поцарапать поверхность.

[info_b]Пищевую соду также практически в любом продуктовом магазине. Так, пачку весом в 500 грамм можно купить за 2 рубля. Иногда со скидкой ее можно приобрести еще дешевле. [/info_b]

Как чистить шкафы, не повредив их?

Правильный выбор моющего средства для чистки кухонных шкафов - это главное, но это еще не все, ведь неправильная техника также может их повредить.

Даже при использовании натуральных бытовых чистящих средств, таких как уксус или пищевая сода, рекомендуется предварительно протестировать их действие на малозаметном участке.

Всегда начинайте с верхней части шкафов. Для чистки фасадов используйте только мягкую ткань и не забывайте в конце тщательно вытирать кухонные шкафы. Почему это так важно? От избытка влаги они могут начать расслаиваться, разбухать и деформироваться.

Ранее Telegraf.news писал, что непростой задачей на кухне может быть и чистка духовки. Эксперты назвали три простых домашних способа избавиться от нагара, жира и запахов. Понадобятся средства, которые уже есть дома у многих.

Как отмыть духовку от жира и нагара? 3 простых способа, о которых знают не все