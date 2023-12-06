Как избавиться от въевшейся в швы пола грязи? Распылите это домашнее средство и оставьте на 10 минут

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.12.2023 12:17 , Обновлено: 06.12.2023

Только что сделали ремонт? Или просто захотели тщательно все отмыть в доме перед новогодними праздниками? В обоих случаях чистка швов и стыков на полу — не самое легкое и приятное занятие. Въевшаяся грязь едва ли поддается даже самым сложным манипуляциям. Однако вместо того, чтобы покупать дорогие химические средства, стоит попробовать проверенные домашние методы, которые работают не менее эффективно.

[info_b]Большинство ингредиентов для домашней уборки наверняка есть у вас дома. Они сэкономят вам время и силы при очистке швов пола.[/info_b]

Затирка (фуга), которая предназначена для герметизации промежутков между плитками и досками ламината, очень легко пачкается. На швы оседают грязь, пыль и песок. Кроме того, в комнатах, где тепло и влажно (например, ванных и кухнях), в затирке могут размножатся множество бактерий и микроорганизмов.

Как же очистить швы с затиркой? Вам понадобится самодельный раствор из:

1/4 стакана уксуса;

1/3 стакана лимонного сока;

полстакана пищевой соды.

Засыпьте ингредиенты в бутылку с распылителем, перемешайте, затем долейте прохладной воды. Снова перемешивайте — и самодельное средство для чистки швов пола готово.

Вам останется только распылить средство на стыки, подождать 10 минут, а затем протереть участки щеткой (можно зубной) или жесткой стороной губки.

[info_b]Так вы сэкономите как минимум свои силы. После применения этого средства грязь должна оттираться намного легче.[/info_b]

Фото: Telegraf.news

Также есть альтернативный способ очистить швы пола. Вам понадобятся:

пачка пищевой соды;

чайная ложка средства для мытья посуды;

немного перекиси водорода.

Смешайте ингредиенты. Смесь должна иметь консистенцию густой пасты, которую и нужно нанести на затирку. Оставьте на 15 минут и удалить излишки. Осталось только вытереть насухо — и все готово.

Ранее Телеграф писал, что некоторые люди наводят порядок в доме регулярно, другие предпочитают убираться реже. Однако иногда недостаточно просто пропылесосить и вытереть пыль. Существуют некоторые места, которые мы часто забываем включить в список уборки. При этом именно они могут стать источниками грязи и бактерий, которые негативно влияют на наше здоровье.

Про эти 4 места в доме забывают почти все. Как часто их нужно убирать?