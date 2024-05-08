Как убрать плесень и неприятный запах из стиральной машины? Попробуйте эти дешёвые средства

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Опубликовано: 08.05.2024 11:42 , Обновлено: 08.05.2024

Чистая и свежая одежда - результат не только хорошо подобранного порошка. Немалую лепту в чистоту вносит и состояние стиральной машины. Пренебрежение её обслуживанием может привести к появлению неприятного запаха и плесени, что непременно отразится на вашей одежде. Как убрать неприятный запах из барабана стиральной машины? Эти советы помогут справиться с проблемой.

В чем может быть причина неприятного запаха из стиральной машины?

Даже если вы регулярно ухаживаете за устройством, вы можете со временем заметить, что стиральная машина начала источать неприятный запах. В такой ситуации одежда становится попросту непригодной для ношения и требует дополнительной очистки.

Причин такого явления может быть несколько. Одной из основных причин может быть сильно загрязненный фильтр. Здесь собираются все загрязнения, из-за которых стиральная машина пахнет (волосы, нитки и т. д.). Резиновые детали фланца стиральной машины также могут быть сильно загрязнены. Это стоит проверить, потому что на первый взгляд это незаметно.

Часто неприятный запах может исходить, например, от труб, на которые мы обычно не обращаем внимания. Стоит расположить их свободно, чтобы вода могла течь беспрепятственно.

Неприятный запах также может быть вызван остатками моющего средства, скапливающимися в ящике. Примерно через дюжину стирок они образуют слизь, которая обычно неприятно пахнет. Чтобы хоть немного нейтрализовать неприятный запах, не забывайте вынимать мокрую одежду из стиральной машины сразу после каждой стирки. Оставляйте дверцу открытой, так как влага в запертом пространстве быстро начнёт источать неприятный запах.

Как убрать запах из стиральной машины?

Для решения этой проблемы вам пригодятся пищевая сода, уксус и отбеливатель. Удаление запахов уксусом очень эффективно. Он обладает абсорбирующими свойствами, нейтрализующими все запахи. Влейте стакан уксуса в барабан и запустите пустую стиральную машину в режим стирки. Плохой запах должен исчезнуть.

Ещё один хороший способ, которым можно убрать неприятный запах это смесь теплой воды и отбеливателя в пропорции 1:1. В этом случае обмакните тряпку в раствор и протрите ею все резиновые детали фланца стиральной машины и внутреннюю часть. Наконец, рекомендуется запустить пустую профилактическую промывку.

Метод с использованием пищевой соды эффективен примерно так же, как и лайфхак с уксусом. Однако почистить стиральную машину таким способом получается не всегда. Иногда после обработки затхлый запах не уходит.

Каждые несколько стирок очищайте отсек для моющих средств, воротник и фильтр. И не забудьте сразу открыть дверцу и вынуть белье после стирки.

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Что делать, если в стиральной машине пахнет плесенью?

В таких случаях дело обстоит серьезнее. Неприятный запах, скорее всего, может быть вызван грибком. Это опасно для нашего здоровья. Поэтому, если вы заметили, что стиральная машина пахнет плесенью, надо действовать немедленно. Временный способ убрать запах плесени – использовать упомянутый выше уксус.

Однако на следующем этапе вам следует использовать пищевую соду. При появлении запаха из барабана стиральной машины следует устранить запах и продезинфицировать устройство. Пищевая сода поможет в дезинфекции. Это сильнейшее и натуральное чистящее и дезинфицирующее средство. Просто насыпьте в отделение для порошка меньше стакана соды и установите пустую стирку на максимальную температуру. Это действие следует повторять время от времени.

Теперь вы знаете, откуда появляется неприятный запах из стиральной машины и как устранить эту проблему. Очистка и дезинфекция являются наиболее важными мероприятиями. Более того, вы можете сделать их дома самостоятельно. Просто используйте уксус и пищевую соду, и неприятный запах изнутри стиральной машины перестанет вас беспокоить.

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