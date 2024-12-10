Эта "бабушкина" смесь заставит ёлку стоять дольше. Вот какие 2 продукта нужно взять на кухне

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Опубликовано: 10.12.2024 12:39 , Обновлено: 10.12.2024

В декабре новогодние ярмарки спешно заполняются пушистыми новогодними ёлочками самых разных сортов и размеров. Установить такое деревце в праздник предпочитают многие, ведь аромат настоящей ёлки нельзя ничем заменить. Однако к огорчению её обладателей настоящая ёлочка часто быстро осыпается, не успевая простоять все новогодние праздники. К счастью, есть простой бабушкин трюк, который позволит деревцу стоять и не осыпаться на несколько недель дольше. Рассказываем, как выбрать ёлку на базаре и сделать так, чтобы она простояла максимально долго.

Выбирая елку для новогоднего праздника, многие отдают предпочтение свежесрубленному деревцу. Многие полагают, что такую ёлочку можно будет поставить в горшок и радоваться её аромату все новогодние праздники. Однако чтобы это стало возможным, нужно обеспечить ей должный уход и условия. Также стоит внимательно подойти к выбору самого деревца при покупке.

Как выбрать живую новогоднюю ёлку?

Прежде всего, определитесь с размерами дерева и его местом в вашем доме: от этого зависит, какая порода дерева вам подойдёт. Обычные варианты — ель, сосна и пихта. Ель обладает тонким хвойным ароматом и густыми ветвями, сосна — более пушистая и мягкая, а пихта отличается долгим сроком хранения и красивой формой.

При выборе ёлки обратите внимание на её свежесть: иголки должны быть яркими, а сам хвойник — крепким и не осыпающимся при лёгком прикосновении. Также стоит притронуться к месту сруба ёлочки. Оно должно быть сырым — это первый признак того, что дерево срубили недавно.

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Как сделать так, чтобы ёлка простояла дольше?

Если есть возможность, позакаливайте дерево до установки в доме в течение некоторого времени, например, в гараже. Благодаря этому ёлка не испытает стресса при переезде из холода в теплые условия квартиры. Однако затем стоит обернуть ствол ёлки влажной тканью .

Принеся дерево в помещение, слегка подрежьте его ствол , чтобы оно легче впитывало воду. В домашних условиях его всегда следует опустить в воду и бросить в него несколько медных монет. Они остановят рост бактерий, которые могут нанести вред елке.

Можно посадить ёлку в горшок-подставку с почвой или установить на подставку с возможностью смены воды.

Идеальным местом для ёлки станет комната с хорошей вентиляцией, но при этом защищённая от сквозняков и жары радиаторов. Ёлка любит слегка прохладный воздух, поэтому избегайте расположения рядом с отопительными приборами .

Оптимально будет выбрать угол, где она станет центром внимания, не перекрывая проходы. Также стоит обратить внимание на освещение: избыточный солнечный свет может высушить хвою и привести к её осыпанию. Хорошим вариантом станет место возле окна, но с тенью от штор.

Не перегружайте ель украшениями и озаботьтесь о том, чтобы её основание было как следует увлажнено. Поливать/сменять воду нужно регулярно.

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“Бабушкин” метод, чтобы ёлка дольше не осыпалась

Если вы хотите, чтобы ёлочка простояла дольше, добавьте в воду, которой её поливаете, два ингредиента: сахар и соль. Сахар будет питать дерево, а соль поможет сохранить влагу в хвое, чтобы она не опала.

Для создания такого раствора растворите две столовые ложки сахара и две столовые ложки соли в литре воды. Полейте раствором ёлку или поместите её в смесь. Эти натуральные ингредиенты не нанесут дереву вреда, и благодаря им ёлка простоит дольше.

Также вы можете добавить в эту смесь таблетку аспирина. Это не позволит болезнетворным бактериям размножаться. В этом случае концентрацию соли и сахара можно изменить.

В литре воды растворите 2 чайные ложки сахара, щепотку соли и таблетку аспирина.

Не забывайте часто поливать или менять воду. Помните, что ель может впитывать до литра воды в день. Регулярное добавление воды поможет сохранить её свежей и красивой.

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