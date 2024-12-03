Где в Европе новогодние ёлки претендуют на звание самой высокой, кроме витебской? Собрали фото и видео

🎥 Видео

Опубликовано: 03.12.2024 10:16 , Обновлено: 03.12.2024

Традиция украшать ёлку имеет многолетнюю историю, и сегодня эти яркие деревья украшают не только дома и квартиры, но и городские площади. Рождественская и Новогодняя ёлки — это место притяжения для всех, кто желает зарядиться праздничным настроением. Поэтому многие страны и столицы стремятся сделать этот символ самым ярким и запоминающимся. Так, например, в наступающем году, по утверждению СМИ, "самую большую в Европе" ёлку установили в Витебске. Telegraf.news решил посмотреть, какие деревья ставят другие страны. Кто ещё может претендовать на звание "самой высокой ёлки в Европе"?

В рождественский и новогодний период самая большая ёлка становится настоящей достопримечательностью, посмотреть на которую стекаются не только городские зеваки, но и туристы. Поэтому многие страны и города спешат удивить масштабами и устраивают настоящий пиар перед установкой своей ёлки. Так на звание самой высокой ёлки Европы претендует по меньшей мере 7 стран. Насколько же у них высокие ёлки?

Самые высокие ёлки Европы

Пожалуй, открывая этот рейтинг стоит сразу оговориться и сказать, что рождественские ёлки, которые меряются своей высотой, часто не деревья в полном смысле этого слова. Сейчас подавляющее большинство таких красавиц создаётся путём каркасной сборки из ёлочек меньшего размера или искусственных ветвей.

Ёлка, установленная в Витебске. Фото: Телеграм-канал "Витебск. Главное"

Так, например, самой высокой ёлкой, установленной в Беларуси, будет ёлка из Витебска. Она достигла высоты 33,5 метра, и в сюжете ОНТ её нарекли “самой большой новогодней елью в Европе, собранной из настоящих деревьев”.

По информации СМИ, для её создания использовали собранные по лесхозам маленькие ели высотой от одного метра, а монтажом занимались восемь специалистов. По состоянию на 1 декабря ёлка собрана и ожидает украшений.

Как бы то ни было, в Европе полно других гигантских ёлок, среди которых есть как огромные искусственные ели, так и гигантские живые и растущие ёлки.

МАРТ озвучил «примерные цены» на живые ёлки в Беларуси

Ёлка высотой 50 метров в Португалии

"Самая высокая ёлка Европы" по версии книги рекордов Гинесса была зафиксирована в Лиссабоне. Вот так она выглядела в 2007 году. Фото из открытых источников.

Признанный рекорд по «самой высокой рождественской ёлке в Европе» с конструкцией высотой 76 метров был установлен Португалией в 2007 году.

Конечно, стоит сразу заметить, что ёлка была полностью искусственной. Но на самом деле это не так уж и плохо, учитывая, что на создание такого сооружения из настоящих ёлочек пришлось бы пожертвовать сотнями деревьев.

Однако размер ёлки в Лиссабоне каждый год меняется, и в этом году он составил всего 30 метров.

Ёлка высотой в более чем 50 метров на Рождество-2025 в Португалии

Тем не менее Португалия уже успела отрапортовать об установке ёлки высотой “более 50 метров” в северном регионе в Порту. Речь также идёт об искусственной ёлке. В наступающем году именно она признана “самой высокой в стране”.

Ёлка высотой 57 метров в Испании

В Испании в нынешнем году разразилась настоящая пиар-война за звание самой высокой ёлки страны. Обычно главное соперничество наблюдается в городах Вигo, Бадалона и Картес. Однако в нынешнем году их обошла Гранада, которая решила установить ёлку высотой 57 метров.

Интересно, что “самая высокая ёлка Испании” могла быть и выше, так как власти Кантабрии изначально намеревались возвести новогодний символ высотой 65 метров, но отказались от этой затеи.

Ёлка высотой 45 метров в Германии

Вот так выглядит ёлка в Дортмунде в нынешнем году

О “самой большой ёлке в мире” любят заявлять СМИ в Германии. Традиционно на протяжении уже более чем 25 лет её устанавливают в Дортмунде. Ёлка достигает в высоту 45 метров, что выше, чем 11-этажный дом. Однако речь идет о конструкции, а не о целиком натуральном дереве.

Тем не менее стоит признать, что символ Рожжества всегда создают из настоящих небольших норвежских ёлочек, специально выращенных для этой цели в питомнике. Этот год не стал исключением. Дортмундская ёлка уже украшает городскую ярмарку.

Самое высокое растущее новогоднее дерево в Великобритании

Самая высокая живая рождественская ель Великобритании. Фото: express.co.uk

На звание “самой высокой несрезанной рождественской ёлки” претендует и 160-летняя секвойя, достигающая в высоту 42 метров и украшенная почти киллометровой гирляндой с мерцающими огнями.

Дерево растёт в Нортумберленде (церемониальное графство в Северо-Восточной Англии, на границе Шотландии), рядом с особняком 19 века на вершине скалистого выступа. Его выбрали для украшения из-за красивой формы и удачного расположения.

Одно из живых деревьев планируют срезать и установить и в Лондоне. Известно, что оно будет достигать 20 метров в высоту.

Самая высокая живая ёлка Франции

Самая большая ёлка в Страсбурге. Фото: jds.fr

Каждый год на площади Клебер в Страсбурге устанавливается “большая рождественская ёлка Страсбурга”, которая в этом году достигла в высоту 31 метра (в прошлом году — 27 метров). Ель настоящая, ее установили ещё в октябре.

[info_b]К слову, согласно Книге рекордов Гиннесса «самой высокой срезанной рождественской елкой в ​​мире” была пихта Дугласа (Pseudotsga menziesii), которая достигала в высоту 67 метров и была установлена в торговом центре Northgate в Сиэтле, штат Вашингтон, США, в декабре 1950 года.[/info_b]

Самая высокая “ёлка” Италии

Очень спорная, но определённо заслуживающая внимания «ёлка» находится в Италии. Однако это не совсем дерево, а гигантское световое шоу в форме ёлки, которое располагается на горе Инджино в городе Губбио. Инсталляция высотой 750 и шириной 450 метров зажигается ежегодно, начиная с 1991 года, и носит спорный титул «Самой большой ёлки в мире».

Когда белорусам ставить ёлку в 2024 году? Вот какие дни «заряжены на благополучие». А что говорят традиции?

А что у соседей?

Не проходят праздники без впечатляющих ёлок на Рождество и Новый год и у стран соседок Беларуси. Вот чем будут удивлять жителей в этом году.

Главная ёлка России

Главную ёлку России традиционно устанавливают в Москве у стен Кремля. В ноябре стало известно, что её уже выбрали. Это будет ёлка высотой 30 метров, и это выше прошлогодней на 5 метров. Установить её должны в 20-х числах декабря.

Будет ли эта ёлка самой высокой, неизвестно. В последние годы звания “самой высокой” удостаивалась не главная ёлка страны. Например, в минувшие годы ею чаще всего называли 55-метровую ёлку в Красноярске. Дерево искусственное, но ему также часто приписывали звание “самой высокой ёлки Евразии”.

Вот так она выглядела в минувшем году.

Главная ёлка Литвы

Главная ёлка Литвы в рождественский сезон 2024-2025. Фото: lrytas.lt

В соседней Литве уже прошла церемония зажжения главной ёлки страны, и она настоящая.

В нынешнем рождественском сезоне дерево впечатляет не столько размером (15 метров), сколько стоимостью. Согласно информации из литовских СМИ, ёлка в Вильнюсе получила титул “самой дорогой ёлки Литвы” и обошлась в 118,7 тысяч евро.

Главная ёлка Латвии

Елка на Домской площади в 2024 году. Фото: Delfi

В Латвии главные ёлки установили сразу две. Со слов мэра Риги, обе настоящие и высотой до 17 метров.

Ёлки украсили Домскую и Ратушную площади.

Главная ёлка Украины

Фото проекта главной ёлки в Киеве, которую предлагали установить в 2022 году.

В Киеве главную ёлку пообещали установить на Софийской площади к 6 декабря - до Святого Николая. Известно, что её высота составит примерно 12-15 метров, и она будет украшена в бело-голубых тонах.

Главная ёлка Польши

Процесс установки главной ёлки сезона 2024-2025 в Польше. Фото: rdc.pl

В Польше установка рождественских ёлок ещё в процессе, ноизвестно, что Варшаву украсит 27-метровое дерево, состоящее из нескольких элементов. Зажечь огни на главной ёлке Польши традиционно планируют в начале декабря. По данным польских СМИ, её, как и Замковую площадь, планируют украсить в ретро-стиле периода 1950-1960 годов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Минский городской исполнительный комитет рассказал, когда в столице зажгут “главную ёлку страны” и “всю иллюминацию”. По словам властей, в прошлом году это событие вызвало “большой интерес”, поэтому традицию решили продолжить. Так, минчан и гостей города призвали принять участие в “праздничной церемонии”.

Мингорисполком назвал дату и время, когда зажгут «главную ёлку» Беларуси