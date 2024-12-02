Рестораны, усадьбы и арт-пространства. Посмотрели цены на разные варианты новогодних корпоративов в 2024 году

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Опубликовано: 02.12.2024 08:04 , Обновлено: 02.12.2024

Во сколько обойдётся праздничный банкет в ресторане, чтобы провести новогодний корпоратив? Безусловно, итоговая сумма будет зависеть от количества гостей, а также от запросов компании по меню и развлечениям. Впрочем, средний ценник в расчёте на одного гостя в заведениях одного уровня будет плюс-минус одинаковым. Посмотрели, какие они в 2024 году.

Многие рестораны, кафе, клубы открыли бронирование на новогодние корпоративы задолго до того, как в белорусских городах начали появляться первые признаки приближающегося праздника. И если вы не успели забронировать место до того, как в витринах магазинов появились новогодние инсталляции, а на улицах и в торговых центрах - праздничная иллюминация и первые искусственные ёлки, вам точно нужно поторопиться и начать обзванивать увеселительные заведения в поисках последних свободных дат. Поверьте, они таят с каждым часом промедления. Мы же пока сориентируем вас по ценам.

Фото иллюстрационное: cafeveras.by

Рестораны и кафе

Классический вариант новогоднего корпоратива – это праздничный банкет в кафе или ресторане. Это, пожалуй, самый «энергосберегающий» вариант для руководства, поскольку многие заведения помимо собственно праздничного застолья в новогоднем антураже предлагают также тематическую развлекательную шоу-программу и «штатных» Деда Мороза со Снегурочкой (куда ж без них в такой праздник?).

Поскольку спрос на корпоративы в декабре растёт, подобные программы есть фактически в каждой гостинице и отеле, в которых есть собственный ресторан, кафе или банкетный зал.

К примеру, корпоратив в ресторане гостиничного комплекса «Турист», где гостям в этом году [link href=“https://hotel-tourist.by/hotel/specials/novogodnie-korporativy-20241/” target=“_blank” rel=“noopener”] предлагают [/link] комплексную программу «Папараць кветка» с профессиональным ведущим, конкурсами и танцевально-развлекательной шоу-программой, обойдётся компании в 220 рублей с человека (ценник собственно в новогоднюю ночь традиционно выше - 350 рублей с человека).

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В ресторане Robinson-City стоимость меню на новогоднем банкете в расчёте на одного гостя [link href=“https://robinson-city.by/novyy-god-v-minske/novogodnij-korporativ-v-restorane/” target=“_blank” rel=“noopener”] стартует [/link] от 200 рублей. Кроме того, за аренду зала придётся заплатить дополнительно – банкетный и панорамный зал обойдётся в 1000 рублей , ресторан – в 4000 рублей.

За эти деньги к вашим услугам световая и звуковая аппаратура, сцена, танцпол, зона отдыха, фотозона и бар, а также «изысканное авторское меню».

Впрочем, можно найти и заведения с более демократичным ценником. К примеру, в столичном гастропабе «Особняк», который готов организовать банкет максимум на 120 приглашённых или фуршет на 600 гостей, в этом году озвучили такой ценник:

банкет — от 80 рублей с человека,

фуршет — от 80 рублей с человека,

Новогодняя ночь - от 200 рублей с человека.

Помимо «превосходной кухни и правильных напитков» заведение [link href=“https://особняк.бел/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] предлагает [/link]также живую музыку и караоке.

Новогодний корпоратив в кафе «Персона», которое специализируется на белорусской и европейской кухне, обойдётся компании в следующую цену:

банкет — от 90 рублей с человека,

фуршет — от 60 рублей с человека

При заказе праздничной шоу-программы необходимо будет доплатить по 20 рублей с человека, а ценник в новогоднюю ночь составит уже 300 рублей с человека.

Загородные клубы и усадьбы

Если же вы в предпраздничные дни захотите сбежать от городской суеты, к вашим услугам многочисленные загородные клубы, рестораны при домах отдыха, а также усадьбы. Такой вариант корпоратива «под ключ» также обойдётся не дёшево.

Например, в кафе и ресторане компании Westa, которые расположены в 30 км от Минска, в этом году ценник на банкет [link href=“https://westa.by/about/promo/restaurants/novogodnie-korporativy-v-zagorodnom-komplekse-westa-2025/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=poisk_noviy_god_korporativ&utm_content=154770120189%7C679175428736&utm_term=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAxea5BhBeEiwAh4t5KwekGqm611BC5dl8Y1idtEE9rfWtu3oexKjOskXOOSm_j6Al8OoOVBoCGf0QAvD_BwE” target=“_blank” rel=“noopener”] стартует [/link] от 165 рублей с человека (при этом залы закрывают от 50 человек). За эти деньги вы получите не только разнообразное меню, но и услуги профессионального ведущего и живую музыку от кавер-бэнда, а ближе к ночи – ди-джея, который обещает организовать танцы до утра.

Фото иллюстрационное: westa.by

Впрочем, не обязательно организовывать праздник «под ключ». Для относительно небольшой компании (до 90 человек) можно забронировать загородный коттедж, где можно собраться шумной компанией и организовать застолье собственными силами – пожарить шашлыки, попариться в бане, попеть в караоке и оторваться в дискозале.

К примеру, чтобы устроить вечеринку на вилле Vice House под Минском придётся [link href=“https://vicehouse.by/#rec543507401” target=“_blank” rel=“noopener”] заплатить [/link] от 1300 рублей только за аренду коттеджа (ценник на новогоднюю ночь - от 5500 рублей). За дополнительные необязательные «плюшки» придётся доплачивать, а при желании можно за отдельную плату заказать и услуги шеф-повара и официантов.

Снять домик с видом на Минское море на спортивно-оздоровительной базе «Олимпиец» в предпраздничные на сутки можно от 520 рублей . Там же есть большая отапливаемая беседка вместимостью до 100 человек, где вполне можно [link href=“https://www.olimpiec.org/#vse” target=“_blank” rel=“noopener”] устроить [/link] праздничный банкет. Стоимость её аренды в предпраздничные и праздничные дни составляет всего 60 рублей в час .

Для тех, кто не хочет ограничиваться праздничным банкетом, можно рассмотреть вариант активного новогоднего корпоратива. К примеру, пикник-отель «Экспедиция» уже не первый год предлагает под Новый год организовать кулинарный тимбилдинг с коллегами, покататься на квадроциклах, а при наличии снега – на упряжках с дружелюбными хаски.













Большой костер и хороводы на свежем воздухе у ёлки с развлекательной программой, активным квестом и прочими стандартными атрибутами новогоднего корпоратива в виде поздравления Деда Мороза и Снегурочки и банкета, безусловно, запомнятся на долго, но и влетят в «копеечку» - от 580 рублей с человека.

«Альтернативный» корпоратив

В качестве альтернативы ресторанам и загородным коттеджам можно снять одно из набирающих нынче популярность арт-пространств. Этот вариант, пожалуй, идеально подойдёт для небольших компаний в 30-50 человек.

Базовая стоимость аренды арт-пространств, как правило, начинается от 30-35 рублей за час. За эти деньги вам, по сути, предоставляют лишь красиво украшенное помещение с тематическими фотозонами, мебелью, музыкальной и видеоаппаратурой, иногда – ещё одноразовую посуду, кулер с водой и кофемашину.

В остальном же праздник придётся организовывать самим, в том числе, позаботиться о праздничном столе. Если вариант приходить на новогодний корпоратив «со своим» или заказывать пиццу или суши – не для вас, то можно обратиться в компанию кейтеринга.

Новогодний фуршет на 20-30 персон сегодня в Минске можно заказать от 490 рублей и, как водится, до бесконечности. Всё зависит от наполнения сета и общего веса заказа.













Также в случае, если вы решили не заказывать праздник «под ключ», вам придётся озаботиться развлекательной программой. И если без музыки (а значит и танцев) в арт-пространствах вы точно не останетесь, то как минимум Деда Мороза со Снегурочкой заказать придётся (конечно, если только не возложить эту «почётную миссию» на самых харизматичных коллег).

За короткую развлекательную программу (на 30-45 минут) с поздравлениями от лица наёмного Деда Мороза придётся в этом году заплатить от 150 рублей .

Фото иллюстрационное: dedodet.ru

Таким образом, организация такого корпоратива в арт-пространстве с заказным кейтерингом и приглашённым Дедом Морозом обойдётся вашей компании минимум в 870 рублей .

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