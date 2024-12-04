У какой страны гимн - песня "В лесу родилась ёлочка"? История происхождения новогоднего хита поразила TikTok

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Опубликовано: 04.12.2024 09:31 , Обновлено: 04.12.2024

Детская песенка про ёлочку, которая замёрзла в лесу, знакома многим с раннего детства, а звуки её мелодии угадываются с первых нот. Однако мало кто знает историю происхождения этого хита c новогодних утренников. В TikTok вкратце рассказали её историю и поразили пользователей соцсети, разделив комментаторов на два лагеря.

Песня “В лесу родилась ёлочка” — знакомый с детства хит, который и по сей день остаётся неотъемлемой частью новогодних торжеств в Беларуси и других странах постсоветского пространства. Многие полагают, что это произведение — достояние сугубо русского или, быть может, советского творчества. Тем сильнее приходится удивляться тому факту, что на самом деле это не совсем так.

Как и когда появилась песенка “В лесу родилась ёлочка”?

Знаменитые строчки “В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла” массово ушли в народ после экранизации сказки “Морозко” в 1964 году, в которой одноимённый персонаж спел два её куплета. Именно в таком звучании её и начали петь на детских утренниках и торжествах. Однако сама песенка впервые появилась намного раньше, ещё до Революции.

Знакомые многим строчки песни написала 25-летняя гувернантка Раиса Гедройц, в будущем княгиня Кудашева. Будучи дочерью аристократов, она увлекалась написанием незатейливых стихотворений, одно из которых и опубликовала в журнале “Малютка” в 1903 году. Девушка публиковалась под разными инициалами и долго оставалась неизвестным автором.

Как бы то ни было, спустя два года выпуск этого журнала попадает в руки к русскоговорящему немцу, агроному и музыканту-любителю Леониду Бекману (1872-1939 гг.), который увлекался сочинением музыки и часто развлекал дочерей своими творениями. Увидев стихотворение, он начал музицировать, спонтанно положив стихи на пришедшую в голову музыку, а его супруга, пианистка Елена Щербина, поспешила включить получившееся музыкальное произведение в нотный сборник “Верочкины песенки”.

Раиса Гедройц написла стихи о ёлочки, а Леонид Бекман положил их на известный мотив немецкой песни

Сборник пользовался популярностью и претерпел четыре переиздания. Более того, идеологически нейтральное произведение пережило Революцию и получило ещё большую популярность в эпоху СССР, став любимой новогодней песенкой детей.

Однако то, что мотив, сыгранный Бекманом, не совсем плод его фантазии и вдохновения, а уже существующая мелодия, выяснилось намного позже, как и имя истинного автора ставших популярными строчек песни.

Так, “мелодия ёлочки” звучала в произведении шведской поэтессы и композитора Эмми Кёлер «Зажигаются тысячи рождественских свечей» (1898 год). Но и она не придумала его сама, взяв мотив из популярной в начале XIX века у студентов-немцев патриотической песни «Ich hab’ mich surrender», которая какое-то время даже была неофициальным гимном Западной Германии. Кто был её автором, доподлинно неизвестно, но примерно её можно датировать 1820 годом.

“Вирусный” мотив прижился далеко за пределами своей родины и в 1991 году даже стал гимном Микронезии.

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Микронезия (от др. греч. «Малые острова» ) — обобщающее название групп мелких островов Океании. Состоит из островов Гилберта, Марианских островов, Маршалловых и других (всего более 1500 островов).

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Об этих фактах вкратце рассказал один из блогеров в TikTok, чем вызвал продолжительную дискуссию в комментариях.

Многие пользователи признались, что не знали о том, что песня их детства имеет настолько витиеватое и интересное происхождение.

“Сломал систему. Моя жизнь никогда не будет прежней”, - высказался под видеороликом кто-то.

“Мой шок в шоке… Зашла в Ютуб послушать их гимн - таки да - в Микронезии действительно это гимн”, - ещё один комментарий под видео..

Другие же не согласились с тем, что “Ёлочка” похожа на гимн Микронезии.

“Ну нет, там “Ёлочка” вообще не угадывается. Только вот эта вырезанная секунда из гимна…” - написал кто-то.

Послушать гимн Микронезии можно послушать ниже. Инструментальную версию по этой ссылке.

“Нот всего 7. Выдумать что-то новое почти невозможно. Это обязательно будет на что-то похоже”, - высказалась другая пользовательница.

“Просто и гимн, и песенка происходят из одной немецкой песни”, - резюмировали в комментариях.

“Так и ёлочку [Петр I] привез на Новый год. До него не праздновали”, - заключил кто-то.

Ранее Telegraf.news писал о том, что традиция украшать ёлку имеет многолетнюю историю, и сегодня эти яркие деревья украшают не только дома и квартиры, но и городские площади. Рождественская и Новогодняя ёлки — это место притяжения для всех, кто желает зарядиться праздничным настроением. Поэтому многие страны и столицы стремятся сделать этот символ самым ярким и запоминающимся. Так, например, в наступающем году, по утверждению СМИ, “самую большую в Европе” ёлку установили в Витебске. Telegraf.news решил посмотреть, какие деревья ставят другие страны. Кто ещё может претендовать на звание “самой высокой ёлки в Европе”?

Где в Европе новогодние ёлки претендуют на звание самой высокой, кроме витебской? Собрали фото и видео