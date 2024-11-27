Главного Деда Мороза Минска переселили в торговый центр. Где найти?

Опубликовано: 27.11.2024 16:54 , Обновлено: 27.11.2024

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала, что в текущем году главный столичный Дед Мороз сменит прописку и временно переедет в один из торговых центров. При этом причину, по которой новогоднего волшебника решили переселить, белорусские власти не уточнили.

По словам Лазаревич, в сезоне 2024-2025 года главный Дед Мороз Минска будет жить в «Першым Нацыянальным гандлёвым доме», который находится по адресу: проспект Независимости, 134. Первый зампредседателя Мингорисполкома заверила, что на текущий момент для него строят “уникальный дом” в нижней части “грандиозной ёлки” на среднем уровне торгового центра.

“Думаю, эта локация будет самой посещаемой в праздники, потому что там можно будет и купить белорусские товары, и получить удовольствие, прикоснувшись к чуду”, — предположила Надежда Лазаревич.

В свою очередь заместитель генерального директора объединения «Столичная торговля и услуги» Елена Царикова добавила, что Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей во все дни с 11 декабря до 7 января, передало информагентство “Минск-Новости”.

Когда зажгут ёлку и иллюминацию?

Минский городской исполнительный комитет рассказал, когда в столице зажгут “главную ёлку страны” и “всю иллюминацию”. По словам властей, в прошлом году это событие вызвало “большой интерес”, поэтому традицию решили продолжить. Так, минчан и гостей города призвали принять участие в “праздничной церемонии”.

А состоится эта самая церемония уже совсем скоро, 10 декабря. В Мингорисполкоме [link href=“https://t.me/minskiygorispolkom/10479” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что ровно в 17:00 на Октябрьской площади засияет «главная ёлка страны». Кроме того, это даст старт работе всей световой иллюминации в столице, заверили власти.

Ранее Telegraf.news писал, что на предприятии «Минскреклама» показали, как планируют украсить столицу к Новому году. Так, на Октябрьской площади пообещали обустроить усадьбу Деда Мороза, организовать выставку световых ретрооткрыток и настоящий еловый лес. Кроме того, в Минске запланировали установить 27 новогодних деревьев, а также стеклянные тумбы и многое другое.

Ретрооткрытки, 27 ёлок и стеклянные тумбы. В «Минскрекламе» показали, как украсят столицу к Новому году