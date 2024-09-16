Эти 3 вещи нужно сделать белорусам до наступления холодов. Зачем класть в шкаф лаванду?

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Опубликовано: 16.09.2024 08:45 , Обновлено: 16.09.2024

Хотя погода в Беларуси все еще прекрасная, с каждым днем настоящая осень становится все ближе. Поэтому важно сделать несколько мелочей до наступления холодов, чтобы наслаждаться уютной домашней атмосферой.

Выселение нежелательных жильцов: как избавиться от моли?

Хотя моль, как пищевая, так и одежная, наиболее активна в теплые месяцы, она нападает круглый год. Однако в холодную погоду ее найти гораздо сложнее. Обычно моль прилагает все усилия, чтобы уничтожить вашу любимую шубу, свитер или юбку.

Перед наступлением холодов, тщательно проверьте все шкафы на наличие моли и положите в них, например, сушеную лаванду или мяту. Именно такой аромат не любят насекомые.

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[info_b]Вы можете взять обычную фольгу и разрезать её на 12 небольших кусочков. Затем положите на каждый из них по чайной ложке лаванды и сушеной мяты. Плотно заверните квадратики, проделайте небольшие отверстия иглой или зубочисткой, и спрячьте в шкаф. [/info_b]

Также хорошим средством от моли являются эфирные масла. Кроме лавандового, отлично подойдут цитрусовые и шалфей.

А чтобы в шкафу не пахло затхлым, можно положить веточку еще одного растения, о котором Telegraf.news писал ранее.

Отломите веточку этого растения и положите в шкаф. Ваша одежда больше не будет пахнуть затхлым

Подготовка радиаторов и окон

Осенняя уборка кажется естественной и привычной, но, к сожалению, вы можете забыть об одном очень важном месте. Перед началом отопительного сезона обязательно очистите внутренние поверхности батарей. Внутри радиаторов скапливаются пыль, паутина и грязь, что мешает их нормальной работе.

Эти 2 вещи нужно сделать всем белорусам в сентябре. Как поможет сберечь тепло в доме?

Также не лишним будет и перевести окна в “зимний” режим. На его боковой стороне есть винт. Его следует повернуть, чтобы получить максимально возможное давление и тем самым повысить герметичность.

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Подготовьте балкон и сад к первым холодам

Не позволяйте первым морозным ночам застать вас и ваши растения врасплох. Даже однодневная прохлада может привести к тому, что ваши растения замерзнут и не смогут восстановиться.

Обеспечьте достаточную защиту от мороза и перенесите наиболее чувствительные экземпляры в помещение.

Кроме того, много дел ждет белорусов и на огороде. Например, в сентябре стоит пересадить клубнику, посадить озимый чеснок, заняться обрезкой плодовых деревьев и кустарников.

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