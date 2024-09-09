Как обрезать малину в сентябре? Сделайте эти 3 вещи - и следующий сезон удивит урожаем

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Опубликовано: 09.09.2024 11:15 , Обновлено: 09.09.2024

Малина слывёт неприхотливой ягодой и растёт на приусадебных участках многих белорусов. Однако чтобы урожай ягод не разочаровывал, за кустарниками необходимо как следует ухаживать. Один из самых важных периодов, когда уходу за малиной следует уделить время - сентябрь. Несколько часов в работы в малиннике окупятся вёдрами сочных ягод в следующем сезоне. Что нужно делать?

Для того чтобы малина была здорова и радовала урожайностью в сентябре, в первую очередь необходимо сделать её обрезку. Опытные садовники не пропускают эту процедуру и проводят осеннюю обрезку из года в год, ведь она имеет ряд неоспоримых преимуществ. А именно:

Помогает бороться с вредителями и болезнями

Вы могли не знать, но к сентябрю 85% вредных насекомых, вызывающих болезни растений, скапливаются на верхушках листьев. Они остаются там до первых заморозков, а затем падают на землю под малиной и зимуют в почве. Однако есть и такие, которые остаются на растении всю зиму. Это касается не только насекомых, но и грибков. Чтобы избавиться от этих вредителей, достаточно провести сентябрьскую обрезку малины. Удалив верхушечные листья, вы устраните 85% потенциальных угроз, которые активизируются с приходом весны.

Зачистка куста

В вегетационный период малина активно разрастается, и к концу лета малинник может превратиться в непроходимые заросли. Такое положение дел не оборачивается ничем хорошим. Если вы хотите видеть хорошие урожаи, то к новому сезону малина должна быть очищена и подстрижена. Специалисты советуют оставлять от семи до девяти побегов на кусте и удалять все остальные. Также важно расчистить междурядья, чтобы вам было удобно передвигаться по малиннику во время сбора урожая и ухода за растениями.

Увеличение урожайности

С этим аспектом всё немного сложнее. Например, на ремонтантных кустах малины ягоды формируются на молодых однолетних стеблях, тогда как другие сорта могут давать плоды на двухлетних ветках. Поэтому специалисты рекомендуют либо полностью обрезать малину в конце сентября, срезая всю надземную часть, либо оставлять пеньки высотой не более 30 см.

И в первом и во втором случае это положительно скажется на малиннике. Весной малина начнет ветвиться однолетними стебельками, которые будут идеальной локацией для формирования ягод.

[info_b]Стоит знать, что чем больше на кусте малины стеблей и листьев, тем менее крупными и сладкими будут ягоды. Количество побегов всегда обратно пропорционально количеству плодов: чем больше стеблей — тем меньше ягод, и тем они кислее.[/info_b]

Новость Телеграф

Как обрезать малину?

Существует несколько схем, по которым проводят обрезку малинника в сентябре. Можно придерживаться какой-то одной схемы или комбинировать. Это поможет повысить урожайность и придать кусту красивый, эстетический вид. К наиболее известным и распространённым методам обрезки относят:

Регулярная сезонная обрезка

Подразумевает под собой прореживание малинника. Удаляется молодая поросль, которая не успела подрасти или одревесневеть. Эти побеги не понадобятся, а будут только отнимать силы. Поэтому их необходимо удалить.

Как правило, первичную обрезку малины проводят в августе. Однако для тёплых регионов она возможна и в сентябре.

Формирующая обрезка

Подразумевает под собой обрезку определенного количества побегов. Оставляем несколько наиболее сильных стеблей, которые будут плодоносить в следующем году. На одном корне делаем не больше 3-4 побегов.

[info_b]Учтите, что ручная выломка побегов, может привести к повреждению всего куста. Необходимо использовать ножницы или секатор.[/info_b]

Санитарная обрезка

Обрезаются все больные, поврежденные и высохшие побеги. Они являются потенциальным источником заразы, поэтому от них необходимо избавиться. Во время санитарной обрезки побеги удаляют под самый корень, не оставляя даже пеньков.

Удалению подлежат побег

поврежденные (сухие, гнилые, почерневшие, с признаками жизнедеятельности вредителей и т.д.);

старые;

с измененной окраской или подозрительными вкраплениями.

[info_b]Осенней обрезке подлежат все сорта малины, в том числе и ремонтантная. Однако эксперты рекомендуют не спешить с её обрезкой сразу после сбора урожая. Лучше сделать это поздней осенью, в ноябре или даже декабре. Именно тогда все питательные вещества и сахара оттоком уйдут в запас в корневую систему.[/info_b]

https://telegraf.news/sad-i-ogorod/kogda-sazhat-ozimyj-chesnok-nasypte-v-lunki-eto-i-poluchite-obilnyj-urozhaj/

Подкормка малины

После процедуры обрезки, малине нужно восстановить свои силы и восполнить корневую систему витаминами. Во избежание стресса после удаления побегов культуру необходимо подкормить, провести обильный полив, провести профилактическое опрыскивание, замульчировать и укрыть на зиму.

В качестве подкормки используют органические удобрения . В частности можно использовать настой из птичьего помёта, коровяк или компост. Они насытят растение азотом, фосфором и другими необходимыми элементами. Из минеральных удобрений предпочтение желательно отдать сульфату калия или суперфосфату .

[info_b]Внося минеральные удобрения стоит следовать инструкции на упаковке.[/info_b]

Обильный полив производят после удобрения малинника, расход воды при этом должен быть не меньше 50 литров на один взрослый куст.

Мульчирование малины

Мульчирование малины осенью позволит защитить кустарники от неблагоприятных погодных условий . Кроме того, почва под мульчей лучше сохраняет влагу, что важно для развития корней. В результате это поможет получить более сочные и устойчивые плоды.

Также мульчирование поможет ограничить рост сорняков , которые будут конкурировать с малиной за воду и питательные вещества. А ещё органическая мульча со временем разлагается, обеспечивая почву ценными питательными веществами.

Мульчировать малину следует осенью, после сбора последнего урожая. Лучше делать это в то время, когда почва ещё тёплая и влажная. Мульча поможет сохранить такие условия зимой, а значит, защитит кусты от вымерзания.

Чем мульчировать малину?

Чтобы малина оставалась здоровой, необходимо правильно выбрать мульчирующий материал. Каждый из них отличается своими свойствами.

солома – идеальна для сухой земли. Эффективно удерживает влагу в почве;

– идеальна для сухой земли. Эффективно удерживает влагу в почве; бумажные коробки – хорошо сохраняют влагу и препятствуют росту сорняков. Дополнительно они обогащают почву ценным гумусом;

– хорошо сохраняют влагу и препятствуют росту сорняков. Дополнительно они обогащают почву ценным гумусом; игольчатые листья – этот материал редко можно заменить, поскольку он долго разлагается. Кроме того, он помогает поддерживать соответствующий pH почвы;

– этот материал редко можно заменить, поскольку он долго разлагается. Кроме того, он помогает поддерживать соответствующий pH почвы; сосновая кора – также поддерживает соответствующий уровень pH субстрата, поскольку она слабокислая. Компостированная кора снабдит почву ценными питательными веществами.

[info_b]Если вы мульчировали малину скошенной травой либо соломой летом, то можно замульчировать малинник перепревшим компостом либо навозом. На 1 м² необходимо внести 10-15 литров перепревшего навоза либо компоста. Такая мульча не только защитит культуру от морозов но и снабдит ценными веществами, выступив в качестве удобрения.[/info_b]

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