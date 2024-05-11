Устали от надоедливой моли? Этот простой и дешёвый способ раз и навсегда избавит вас от вредителей в шкафу

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Опубликовано: 11.05.2024 10:51 , Обновлено: 11.05.2024

Устали от комнатной моли, которая не даёт спокойно жить и портит ваши любимые вещи? Чтобы раз и навсегда избавиться от вредных насекомых, не нужно тратить огромные деньги на разрекламированные средства. Вместо этого положите в шкаф шарики из фольги с секретным "ингредиентом". От проблемы не останется и следа.

Комнатная, или платяная, моль может спровоцировать настоящую катастрофу, испортив самую любимую одежду, которая хранится в шкафах. Наверняка в вашей жизни случалось, что вы прятали вещи до следующего сезона, а когда пришло время их доставать, увидели, что брюки и платья все в дырках… Как это предотвратить?

Всё, что нужно сделать, это взять обычную алюминиевую фольгу и разрезать её на 12 небольших кусочков. Затем положите на каждый из них по чайной ложке лаванды и сушеной мяты. Плотно заверните квадратики, проделайте небольшие отверстия иглой или зубочисткой, и спрячьте в шкаф. Оказывается, такой аромат моль не любит. Как только вредители его почувствуют, они покинут ваш шкаф и больше не вернутся.

Кроме того, эффективным способом в борьбе с комнатной молью является использование эфирных масел. Для этой цели прекрасно подойдёт лаванда, цитрусовые и шалфей. Сбрызните пару капель на ватный тампон, косметический диск или ненужную одежду, после чего положите в шкаф.

Ранее Telegraf.news писал, что обычно мы используем фольгу для приготовления еды, но это не все её функции. Так, она пригодится не только на кухне, но и в ванной. Используя этот лайфхак, вы сэкономите много времени, нервов, а также денег. Это дешёвый, безопасный, эффективный и экологически чистый трюк, о котором стоит знать.

Зачем держать в ванной шарики из фольги? Сделайте так — и от неприятной проблемы не останется ни следа