Когда садить озимый чеснок осенью? Вот на месте каких овощей он вырастет с кулак

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Опубликовано: 04.09.2024 10:17 , Обновлено: 04.09.2024

Посадка озимого чеснока выглядит делом нехитрым, однако некоторые ошибки могут обернуться тем, что головки корнеплода вырастут мелкими и невкусными. Большую роль в этом играет правильно подобранное для посадки место и предварительная подготовка семян. После каких овощей нельзя садить озимый чеснок и какое место будет лучшим? Рассказываем, как избежать ошибок, чтобы не разочароваться урожаем.

Озимый чеснок даст большой урожай, если знать места, где он точно будет хорошо себя чувствовать. Ведь после некоторых культур овощ плохо растёт и часто болеет. А еще очень важно подойти к подготовке и качеству посевного материала. Стоит знать, что даже один гнилой зубчик может сгубить всю грядку.

После каких овощей нельзя сажать озимый чеснок?

После чеснока

Чеснок нельзя сажать два года подряд на одном и том же месте. Это связано с тем, что его предшественник уже истощил почву, поэтому следующему попросту будет не хватать нужным микроэлементов для развития и он вырастет мелким и безвкусным.

После корнеплодов

По правилам севооборота на участках после картофеля, свеклы, лука или моркови можно высаживать те культуры, которые приносят плоды над землей. Чеснок к таковым не относится, поэтому не сажайте его на грядке, где раньше росли другие корнеплоды. Причина всё та же. Овощу не хватит витаминов и минералов.

После зелени и пряных трав

Нельзя сажать чеснок после петрушки, укропа, базилика, розмарина, чабреца и т.д. Эти травы оставляют после себя в почве эфирные масла и следы химических соединений, которые будут негативно влиять на чеснок.

После помидоров, перца и баклажанов

Чеснок на этих грядках будет расти плохо и будет болеть, так как эти культуры забирают из почвы много питательных веществ, которые ему нужны.

После внесения навоза

На таком участке чеснок будет болеть грибком, или вообще может сгореть из-за того, что навоз начнет перепревать и будет выделять тепло.

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Где лучше садить озимый чеснок?

Кажется, что после стольких исключений для чеснока совсем нет места на грядке, но на самом деле это совсем не так. Чеснок будет хорошо расти и даст большой урожай, если его посадить после патиссонов, кабачков, тыквы, ранней капусты и огурцов . Эти овощные культуры вытягивают из земли меньше всего необходимых для чеснока питательных веществ, поэтому почва после них для корнеплода будет более плодородной и богатой.

Кроме того, стоит помнить, что чеснок любит хорошо прогреваемые солнцем участки. В полутени можно сажать овощ только для того, чтобы кушать его ранним. Если вы хотите получить из своей грядки большие головки, то лучше сажать его там, где много света.

Для высадки озимого чеснока почву следует подготовить заранее. Земля должна быть рыхлая и хорошо пропускать влагу, потому что чеснок не любит застоя воды. Лучшей для овоща будет нейтральная или слабокислая почва. Также подойдут супески и суглинки, на кислой почве чеснок растёт плохо.

Как подготовить озимый чеснок к высадке?

Посадочный материал должен быть чистым и качественным. Помните, что один больной или гнилой зубок может сгубить всю посадку. Головки до осени нужно хранить целыми, зубчики следует отделять непосредственно перед самой высадкой.

Зубцы чеснока перед посадкой нужно обработать протравителем. Например, замочить в растворе триходермы на 1 час. Им же можно полить грядки после посадки чеснока. Такая обработка защитит чеснок от патогенных микроорганизмов в почве. Это нужно сделать и с купленным посадочным материалом, чтобы не принести на свой участок чужие болезни и вредителей.

Для посадки подготовьте самые крупные зубчики и удалите у них донца, которые будут только мешать прорастанию.

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В какие дни лучше садить?

Обычно озимый чеснок советуют высаживать за 3 недели до первых заморозков. Если посадить рано, то проросший чеснок может погибнуть зимой от морозов, а если поздно, то зубчики не успеют укорениться. Специалисты обычно рекомендуют высаживать чеснок в период с 10 по 25 сентября. Но важно, чтобы он оказался в земле не позднее второй половины октября, до появления первых заморозков.

Многие огородники обращаются к лунному календарю при посадке. В 2024 году благоприятными днями для высадки озимого чеснока в сентябре будут: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22 числа.

Неблагоприятным временем считаются дни полнолуния и новолуния, которые в сентябре приходятся на 1, 2, 3, 4 и 18 число.

В октябре 2024 года благоприятными будут: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 числа. Неблагоприятные дни — новолуние (1, 2, 3 октября) и полнолуние (17 октября).

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