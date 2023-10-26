Отломите веточку этого растения и положите в шкаф. Ваша одежда больше не будет пахнуть затхлым

Опубликовано: 26.10.2023 12:31 , Обновлено: 26.10.2023

Иногда случается так, что одежда и другие вещи (даже свежевыстиранные), долгое время хранившиеся в закрытом шкафу, начинают неприятно пахнуть. Что можно сделать, чтобы этого не произошло? Достаточно запомнить несколько простых правил. Кроме того, стоит приготовить самодельный освежитель воздуха.

Почему в шкафу пахнет затхлым?

Неприятный затхлый запах в шкафу обычно возникает из-за того, что в него помещают слишком много одежды и других тканей, например, полотенец, постельного белья или штор. Это, в свою очередь, затрудняет циркуляцию воздуха внутри предмета мебели, что приводит к проникновению неприятного запаха в ткани.

Чтобы избежать этого, прежде всего, не следует перегружать шкаф и оставлять в нем свободное пространство для одежды. Кроме того, время от времени открывайте дверцу на несколько минут. Что еще можно сделать?

Никогда не кладите в шкаф такую одежду

После того как вы надели предмет одежды один раз, повесьте ее на вешалку, прежде чем убрать в шкаф, чтобы исчезли все впитанные ею запахи.

Также нельзя класть к другим вещам даже минимально влажную одежду. Сначала ее нужно хорошенько высушить.

Самодельный освежитель воздуха

Если вы хотите, чтобы в вашем гардеробе был не только вкусный, но и долгоиграющий аромат, стоит воспользоваться освежителем воздуха. Хотя полки магазинов переполнены всевозможными саше, диффузорами и другими подобными изделиями, остановите свой выбор на натуральном и недорогом решении.

Достаточно положить внутрь веточку свежего розмарина. Запах затхлости исчезнет в мгновение ока, а ткань будет защищена от моли. Только не забывайте менять веточку каждую неделю.

Хотя свежие веточки розмарина - не единственный способ получить великолепный аромат в гардеробе. Ваше любимое эфирное масло, в том числе и розмариновое, будет работать не хуже.

Побрызгайте им рулон туалетной бумаги и положите его между одеждой, и она будет прекрасно пахнуть очень долгое время.

Кроме того, можно смешать 2-3 капли масла с лимонным соком и перелить все это во флакон с распылителем. Теперь достаточно распылить смесь на ткани и внутреннюю поверхность шкафа. Таким простым способом можно получить эффективный освежитель воздуха, который не пачкает ткань и прекрасно пахнет.

Ранее Телеграф писал, как приготовить домашнее средство, которое не только устранит неприятные запахи, но и наполнит дом уникальным ароматом. Это не потребует особых усилий, но позволит вам больше никогда не покупать освежители воздуха или ароматизаторы в магазине.

Замените ароматизатор воздуха этой дешевой смесью. Как легко приготовить в домашних условиях?