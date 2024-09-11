Когда белорусам пересаживать клубнику в сентябре? Эти 5 дат будут самыми благоприятными

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Опубликовано: 11.09.2024 11:48 , Обновлено: 11.09.2024

Осенний период - оптимальное время для пересадки клубники. Посаженные в правильное время кустики успеют укорениться до наступления зимы и щедро одарят плодами в следующем сезоне. Рассказываем, когда и как лучше пересадить клубнику белорусам, чтобы она хорошо прижилась и плодоносила.

Когда пересаживать клубнику?

Пожалуй, среди белорусов, имеющих в своём распоряжении приусадебный участок, тех, у кого там не было бы грядки с клубникой, сыщется не так уж и много. Свежая и сочная ягода - одно из самых желанных лакомств в начале лета.

Вырастить клубнику для себя не так сложно, и для этого не нужно много времени. Обеспечив культуру минимальным уходом, уже можно рассчитывать на достаток вкусных и сочных ягод в сезон.

Со временем кустики клубники сильно разрастаются и начинают мешать друг другу. Кроме того, старые кусты чаще подвергаются аткам вредителей и болезней. В таком случае рассчитывать на большую урожайность грядки не приходится. Поэтому раз в несколько лет клубнику стоит пересаживать.

Многие садоводы задаются вопросом, какое время будет лучшим для пересадки клубники, и это неспроста. Выбор правильной даты имеет огромное влияние на здоровье и урожайность кустов.

Оптимальное время для пересадки клубники – конец лета или начало осени (т.е. с середины августа до середины сентября).

Если погода хорошая, то пересадку можно перенести даже на конец сентября. Вовремя пересаженная клубника успеет обосноваться на новом месте до заморозков и хорошо пойдёт в рост весной.

Лучше всего запланировать пересадку на пасмурный день (с умеренной температурой) или ближе к вечеру. Это поможет минимизировать стресс растения и позволит клубнике лучше акклиматизироваться. Выбирайте для пересадки крепкие и здоровые кусты без каких-либо признаков болезней и повреждений.

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Как пересадить клубнику?

Перед тем как пересадить клубнику на новое место, необходимо правильно подготовить почву.

Выбирайте для неё солнечные участки , так как это будет способствовать обильному цветению и плодоношению клубники.

Почва должна быть плодородной , гумусной и хорошо дренированной, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН от 5,5 до 6,5).

Перед пересадкой важно удалить все сорняки и тщательно перекопать землю. Затем следует обогатить почву навозом или компостом, что обеспечит кусты необходимыми питательными веществами.

Далее аккуратно выкопайте клубнику с корневым комом. Удалите сухие или поврежденные листья и побеги.

Выкопайте лунки, которые должны быть немного глубже длины корней саженцев, чтобы они могли свободно располагаться.

При пересадке соблюдайте расстояние : около 35-50 см между кустами и 70-80 см между рядами.

После этого засыпьте растения землёй и аккуратно уплотните её вокруг корней. Поливайте клубнику обильно, избегая попадания воды на листья. Регулярный полив особенно важен в первые недели; следите, чтобы почва оставалась слегка влажной, но не переливайте.

Свежую посадку нужно не забывать пропалывать . Это создаст лучшие условия для роста клубники.

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Какие дни самые благоприятные для пересадки клубники?

Многие садоводы ориентируются на лунный календарь в вопросах посадки растений.

Для пересадки клубники не рекомендуются дни полнолуний и новолуний. Оптимальным временем считается растущая Луна. Однако, если посадка осуществляется в дни убывающей Луны, это можно делать только в плодородные знаки Зодиака.

К ним относятся относятся: Рак, Телец, Козерог, Скорпион, Весы и Рыбы.

Таким образом, самыми благоприятными днями для посадки клубники в сентябре 2024 года будут: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19 и 20 числа.

Неблагоприятными: 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 26, 27, 28 числа сентября.

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Осенью и зимой также следует позаботиться о защите клубники от морозов. Хотя большинство сортов относительно устойчивы к низким температурам, кусты желательно укрыть соломой или агротекстилем.

Не забывайте также следить за растениями на предмет болезней и вредителей.

В качестве мульчи для клубники можно использовать и другие растения из сада, например, кусты бархатцев. Это цветы могут оказать большую поддержку и при пересадке клубники. Если положить в лунки с клубникой при пересадке измельчённую смесь бархатцев, то несколько лет она будет защищена от болезней: серой, белой и чёрной гнили, белой пятнистости, фузариоза, антракноза, корневой гнили.

Также вы можете просто заделать на грядках с клубникой измельчённые листья, стебли, бутоны бархатцев. Это защитит посадку от вредителей, гнилостных инфекций и нематоды.

Благодаря этому клубника прекрасно справится с тяжёлыми условиями.

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