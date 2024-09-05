Эти 2 вещи нужно сделать всем белорусам в сентябре. Как поможет сберечь тепло в доме?

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Опубликовано: 05.09.2024 10:24 , Обновлено: 05.09.2024

В нынешнем году сентябрь радует белорусов особенным теплом. Однако скорый приход холодов неизбежен. Впереди ожидание отопительного сезона, к которому нужно правильно подготовиться. Немногие задумываются, но прежде чем отопление включат, следует сделать парочку вещей. Эти несложные действия сделают температуру в квартире выше и в некоторых случаях даже могут помочь снизить счёт за отопление. О чём речь?

С приходом холодов тема экономии тепла в квартирах и домах становится животрепещущей для многих белорусов. Однако стоит знать, что, предприняв ряд несложных действий, можно значительно поспособствовать его сохранению. Вот что нужно сделать в сентябре, прежде чем отопление подключат.

Как сберечь тепло в квартире?

Первое, на что нужно обратить внимание - это состояние батарей. Внутри радиаторов скапливаются пыль, паутина и грязь, что мешает их нормальной работе. Это может привести и недостаточному отоплению квартиры, а иногда и к повышенному энергопотреблению. Поэтому не забывайте очищать радиаторы перед началом отопительного сезона. Это поможет им лучше работать и распространять тепло.

Кроме того, белорусы, которые имеют регуляторы на батареях, могут снизить счета за отопление, если будут следить за их состоянием. Чистые и эффективно работающие радиаторы будут делать квартиру теплее и на более низком значении регулятора.

А ещё чистка радиаторов важна для аллергиков, так как загрязненные устройства могут усугубить симптомы аллергии, поднимая в тёплый воздух и аллергены.

[info_b]Стоит знать, что иногда причина холода в квартире не так прозаична. Своё значение могут иметь щели в окнах, неправильная теплоизоляция здания или перекрытие радиаторов. Если проблема холода в не уходит, то, возможно, следует взглянуть на проблему шире и найти решение.[/info_b]

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Как подготовиться к зимнему сезону?

Неплотно закрывающиеся окна становятся частой причиной потери тепла и увеличения счетов. Чтобы сократить расходы на отопление, переведите окна в зимний режим, чтобы в доме было тепло. Как это сделать?

Когда вы широко открываете окно, на его боковой стороне есть винт. Его следует повернуть, чтобы получить максимально возможное давление и тем самым повысить герметичность.

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