Что взять с собой в дорогу? Проверьте чек-лист перед поездкой, чтобы не забыть важное

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Опубликовано: 28.05.2024 10:03 , Обновлено: 28.05.2024

Лето — время путешествий. Кто-то едет на выходные на дачу, кто-то решает на несколько дней навестить родных или друзей в другом городе, а кому-то предстоит отдых заграницей. И всем, кто собирается в дорогу, нужно решить, что взять с собой. Сборы — это стресс, и в спешке можно забыть что-то важное. Составили для вас универсальный чек-лист, чтобы проверить перед поездкой, всё ли вы взяли с собой. Для тех, кто путешествует с детьми, мы составим отдельный список вещей.

Предметы первой необходимости

Вне зависимости от того, куда и на какое время вы едите, с вами должны быть определённые вещи. Конечно, список может меняться в зависимости от того, куда вы едите, и в какое время года.

Документы

Если вы едете загород на дачу, пикник или на прогулку не на своей машине, документы, удостоверяющие личность, вам вряд ли понадобятся. Отправляясь в другой город или страну, документы будут необходимы. С собой нужно взять:

паспорт;

водительское удостоверение (если едете на своей машине);

медицинскую страховку (если отправляетесь в другую страну).

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Электроника и сопутствующие устройства

Пауэрбанк — в пути не всегда есть возможность зарядить смартфон, планшет или фотоаппарат.

Наушники — спасут от шумных соседей, стука колёс или гула самолёта.

Электронная книга, планшет или портативная игровая консоль — читайте, просматривайте новости, общайтесь или играйте, чтобы скоротать время в дороге.

Зарядки на все взятые в дорогу гаджеты — иначе придётся покупать им замену, а это лишние хлопоты и финансовые траты.

Адаптер — если с собой много гаджетов, а также в случае нестандартных розеток.

Фен – если волосы без фена не уложить, выбирайте для путешествия компактные варианты.

Вещи для комфорта

Беруши — помогут заснуть, если вокруг шумно.

Плед — в самолёте, поезде или машине может быть холодно от работающих кондиционеров. Плед поможет согреться и создать уютную атмосферу.

Подушку для шеи.

Зонт — прогнозам не всегда можно верить, и лучше захватить с собой зонт, чем промокнуть под дождём с риском заболеть. Оптимальный выбор — складной компактный зонтик, который не займёт много места. Зонт можно заменить дождевиком.

Предметы гигиены

Влажные салфетки или полотенца. Диапазон применения в путешествиях огромен — протирать можно всё что угодно.

Антисептик для рук — в дороге не всегда есть возможность вымыть руки.

Компактная расчёска и складное зеркало.

Увлажняющий крем для лица и рук. Смена климата может негативно сказаться на коже. Используйте крем, чтобы не допустить её пересушивания и обветривания.

Косметические средства для снятия макияжа и умывания. В дорогу лучше брать салфетки для снятия макияжа — они лёгкие, компактные и очищают кожу не хуже, чем обычные средства.

Шампунь и кондиционер — лучше брать с собой дорожные варианты или перелить любимые средства в небольшие ёмкости.

Гель для мытья и мыло.

Бритва и средства для бритья.

Зубная паста и зубная щётка.

Гигиеническая помада или бальзам для губ.

Дезодорант и парфюм.

Солнцезащитный крем — летом без него не обойтись, если не боитесь обгореть.

Декоративная косметика.

Средства для укладки волос.

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Дорожная аптечка

Отнеситесь к её сбору серьёзно. Она может и не пригодиться, а может и спасти ваш отдых. Возьмите с собой базовые средства для лечения распространённых недомоганий:

обезболивающее;

жаропонижающее;

антибиотики;

средства от простуды;

противоаллергические препараты;

средства для лечения ран и ушибов;

препараты от отравлений и переедания;

средства от укачивания;

от укусов насекомых;

индивидуальные лекарства.

Обувь и одежда

Удобная обувь на любую погоду — путешествие предполагает длительную ходьбу. Чтобы ноги не уставали, с собой нужно брать удобную обувь. Если едете надолго, подбирайте обувь на разные погодные условия.

Удобная одежда на любую погоду.

Головные уборы.

Аксессуары — ремни, солнцезащитные очки.

Вещи для хранения

Чемодан — выбирайте модели на колёсиках и с кодовым замком.

Рюкзак — одно из самых удобных мест хранения вещей на прогулке или в дороге. Может вместить всё необходимое и освобождает руки. Главное — правильно выбрать прочную и надёжную модель с удобными лямками.

Поясная сумка — в ней удобно носить документы, наличные деньги и мелочи, такие как наушники.

Сумка для средств гигиены — удобнее носить шампунь, гель для душа и прочие принадлежности для душа в специальной сумке, которую можно вешать на крючок.

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Напитки и еда

Вода — обычная питьевая вода пригодится и для питья, и для гигиены. Для путешествий можно купить многоразовую бутылку, позволяющую сохранять воду прохладной длительное время.

Из еды, смотря на чём вы путешествуете, лучше брать с собой продукты с длительным сроком хранения — орехи, протеиновые батончики, фрукты и овощи.

Что взять с собой в дорогу в машину

Предметы первой необходимости разместите в багажнике и автобоксе, а в салоне пригодятся следующие предметы:

Подставка для телефона — если вы используете смартфон для навигации, без неё не обойтись.

Зарядка в прикуриватель.

Рация с антенной — пригодится, чтобы слушать, что происходит на дороге, например, о пробках впереди. Ещё по ней можно будет обратиться за помощью к водителям, которые находятся поблизости, если случилась беда.

Солнцезащитные очки — днём они убирают блики, а ночью делают вождение более комфортным и безопасным.

Небольшое мусорное ведро или пакеты для мусора — чтобы не превратить машину в свинарник, купите в машину компактное ведро для мусора. В продаже есть навесные модели, которые можно крепить на дверцу или спинку сиденья.

Влажные салфетки для пассажиров и туалетная бумага (обычная или влажная).

Матрас — если предстоит долгая дорога, стоит купить надувной матрас для задних сидений. На нём смогут отдохнуть уставшие пассажиры. Он также пригодится, если вы решите заночевать в машине. Везти матрас в салоне автомобиля, конечно же, не нужно —его место в багажнике.

Подушка и плед — они помогут с комфортом отдохнуть прямо в машине.

Тёплая верхняя одежда — даже если днём очень жарко, вечером похолодает.

Термос или кружка-термос.

Еда и напитки для перекуса — в дорогу можно взять смесь орехов, протеиновые батончики, фрукты, которые могут храниться без холодильника, воду. Лучше брать еду из расчёта 1,5 на человека.

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Что взять с собой в дорогу в поезд

Поездка на поезде имеет свои нюансы. Если вам предстоит путешествовать более суток, следует подготовить:

Тапочки — в идеале лучше брать с собой резиновые, так как их легко мыть.

Удобную одежду, например, спортивный костюм для холодных дней, лёгкие штаны, шорты и футболку для жаркой погоды. Не стоит брать в поезд халат или платье — ехать в поезде в такой одежде некомфортно, так как низ может задираться.

Одежду для сна.

Бельё из расчёта «одна ночь в поезде — одни трусы».

Носки – тонкие и тёплые.

Посуду: складную ложку-вилку, пластиковый контейнер для еды или складную тарелку, термос.

Складной нож — пригодится, если вы не планируете есть в вагоне-ресторане и нужно будет нарезать еду.

[info_b]Совет: вещи, необходимые в поезде, лучше сложить в отдельную сумку, чтобы не искать необходимое во всём багаже.[/info_b]

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Что взять с собой в дорогу в самолёт

Как и в случае с поездкой на поезде, у путешествия самолётом есть свои особенности. Возьмите в салон:

Складную бутылку — после досмотра в неё можно будет набрать воду.

Влажные салфетки.

Бальзам для губ — воздух в самолётах, как правило, очень сухой. С этой же целью можно взять в самолёт небольшую бутылочку с термальной водой для освежения лица во время полёта.

Дезодорант — на случай длительного перелёта.

Дорожную подушку для шеи и маску для глаз.

Плед — в самолёте может быть прохладно.

Наушники — лучше выбрать модель с активным шумоподавлением, так как в самолётах обычно довольно шумно.

Планшет или электронная книга — чтобы скоротать время.

Компрессионные чулки — для тех, у кого есть проблемы с венами.

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[info_b]Важно: в салон самолёта нельзя брать жидкости и вязкие вещества с объёмом больше 100 мл, аэрозоли и колюще-режущие предметы. Учитывайте это перед перелётом, иначе при досмотре запрещённые вещи придётся выбросить.[/info_b]

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