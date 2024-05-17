Как справиться с укачиванием в автомобиле? За этими средствами не нужно идти в аптеку

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Опубликовано: 17.05.2024 10:41 , Обновлено: 17.05.2024

Долгое путешествие в автомобиле может превратиться в настоящее испытание для тех, кто подвержен укачиванию. Чувство тошноты, головокружение и рвота не только приносят физиологический дискомфорт, но и вызывают стыд, когда вы путешествуете не в своём автомобиле. К счастью, есть ряд простых и безопасных способов, которые могут выровнять ваше состояние.

Любое путешествие — на автомобиле, самолете, поезде или корабле — может внезапно вызвать укачивание. Прежде чем начинать прием каких-либо лекарств или добавок, вам следует попробовать простые и безопасные способы.

Какие способы могут облегчить самочувствие?

Поменяйтесь местами с водителем. Если вы пассажир у которого есть водительские права, то рассмотрите возможность сесть за руль автомобиля. Проведённые ранее исследования доказали, что укачивание возникает, когда движение, которое видят глаза, отличается от движения, которое ощущает “внутреннее ухо”. Эти чувства могут работать слаженнее, если вы ведете машину.

Смотрите в направлении движения. Если возможности занять место водителя нет, то повернитесь лицом в том направлении, в котором вы едете. Опять же, это может помочь отключить зрительное восприятие и внутреннее ухо. Этот способ может помочь и при морской болезни. На пароме попробуйте переместиться с кормы (зада) на нос (перед) лодки. Некоторые люди сообщают, что сидение на переднем сиденье уменьшает симптомы. В автомобиле рассмотрите возможность поменять задние сиденья на переднее.

Держите взгляд на горизонте. Вы также можете обнаружить, что фокусировка на неподвижном объекте на расстоянии помогает зрительному стимулу. Опять же, вам может потребоваться сменить или переместить положение в автомобиле, в котором вы едете.

Поменяйте позу. Некоторые люди обнаруживают, что лежание облегчает укачивание. Для других положение стоя может быть лучшей позицией. Ваши варианты будут зависеть от типа вашего путешествия, поэтому поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что лучше всего подойдет вам. Если вы находитесь в машине, то попробуйте прислонить головы к подголовнику. Это может помочь уменьшить её укачивание во время поездки. Другими словами, вам, возможно, придется немного поэкспериментировать, чтобы найти лучшее положение.

Подышите воздухом (вентилятор или на открытом воздухе). Открытие окна или выход на улицу могут помочь при укачивании. Если погода или способ передвижения не позволяют, поверните вентиляционные отверстия на себя или рассмотрите возможность использования вентилятора, чтобы обдувать лицо.

Пожуйте крекеры. Легкая закуска, например соленые крекеры, может облегчить тошноту. Тяжелая, жирная или кислая пища может усугубить ваше состояние, поскольку она медленно переваривается. Вы можете попробовать собственные закуски, которые могут включать легкоусвояемые продукты, такие как:

злаки

хлеб

яблоки

бананы

Выпейте немного воды. Несколько глотков холодной воды также может помочь обуздать тошноту. Откажитесь от напитков с кофеином, таких как кофе и газированных напитков, которые могут способствовать обезвоживанию организма и усугублению тошноты.

Отвлекитесь на музыку или разговор. Включите радио или начните разговор, чтобы не думать о своих чувствах. Возможно, вам удастся отвлечься настолько, чтобы почувствовать себя лучше. Исследователи пришли к выводу, что прослушивание музыки может помочь при послеоперационной рвоте, хотя они не обнаружили никакого влияния на саму тошноту. Тем не менее, вполне возможно, что прослушивание музыки может помочь человеку предотвратить рвоту во время путешествия.

Отложите телефон. У людей с морской болезнью могут возникнуть проблемы с чтением книг или текстов на разных устройствах. Это происходит из-за сенсорного разрыва между внутренним ухом и глазами. Итак, если вы сосредотачиваетесь на чем-то близком, вы можете усугубить свои симптомы.

Точки давления. Стимуляция точки акупрессуры вдоль запястья, называемой Нэй Гуань (P6), может принести вам быстрое облегчение. Поместите указательный, средний и безымянный пальцы правой руки на внутреннюю часть левого запястья, начиная со складки. Ваша точка нэйгуань находится под указательным пальцем, между сухожилиями запястья. С силой надавите на одно или оба запястья на несколько секунд или пока симптомы не пройдут.

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Какие натуральные средства можно использовать для облегчения симптомов?

Существуют различные средства, которые могут помочь вам остановить укачивание.

Ароматерапия. Некоторые ароматы, например чистое эфирное масло мяты, также могут быть полезны. Исследование показало, что воздействие на людей аромата мяты помогает уменьшить тошноту. Есть много способов использования масел, но при вдыхании риск взаимодействия самый низкий, хотя эксперты рекомендуют распылять масла в течение одного часа или меньше, чтобы свести к минимуму любые потенциальные риски. Вдыхание большого количества эфирных масел в течение часа теоретически может вызвать тошноту. Лучшим решением может стать флакон с эфирным маслом. Просто нюхайте эфирное масло из флакона в движущемся автомобиле.

Попробуйте натуральные средства. Исследования таких трав, как имбирь и ромашка, подтверждают их эффективность в борьбе с укачиванием и тошнотой. Вы часто можете можете позаботиться об их приобретении заранее и хранить в сумочке, если страдаете подобными проблемами. Так, например можно заварить ромашковый чай. Он обладает успокаивающими свойствами и благотворно воздействует на желудок.

Леденцы из корня солодки. Люди используют корень солодки, чтобы успокоить боль при язве желудка, раздражение желудочной кислоты и расстройство желудка. Это также может помочь предотвратить тошноту и рвоту. Эксперты не знают, насколько это помогает, поскольку многие добавки содержат дополнительные ингредиенты, которые также могут играть роль в уменьшении тошноты. Приобретите такие леденцы заранее и берите их с собой в долгие путешествия.

Если ничего из выше перечисленного вам не помогает и проблема преследует вас постоянно, возможно, вам стоит поговорить с врачом о ваших симптомах. Они могут порекомендовать дополнительные методы лечения или прописать лекарства, которые помогут.

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