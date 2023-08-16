Никогда не трогайте это в гостиницах. Работники отелей раскрыли страшную тайну ванных

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.08.2023 10:45 , Обновлено: 16.08.2023

Отели — места, где мы часто останавливаемся во время путешествий или командировок. Мы ожидаем от них комфорта, уюта и безопасности. Но что, если есть одна вещь, которую вам никогда не стоит трогать в гостиницах? Работники отелей раскрыли страшную тайну, связанную с ванной комнатой, и это может изменить ваше представление о пребывании в гостиницах.

Сотрудники отелей часто делятся своим опытом в социальных сетях и на интернет-форумах. От некоторых историй, которые они рассказывают, волосы встают дыбом. И если говорить о волосах, то следует обратить внимание на средства для них, который предлагают в гостиницах.

Почему средства для волос в отеле могут быть опасными?

В Интернете ходят самые разные истории о косметике в отелях. Например, одна из пользовательниц утверждает, что у ее подруги после использования гостиничного кондиционера выпали волосы.

Мелиса, бывший менеджер одного из зарубежных отелей, призналась в TikTok, что сама избегает пользоваться такими средствами. Особенно это касается препаратов, помещенных в многоразовые емкости.

В случае с такими кондиционерами или шампунями мы никогда не можем быть уверены в том, что действительно находится в бутылочке, кто ее уже использовал и не добавили ли в нее что-нибудь случайно.

[link href=“https://www.tiktok.com/@melly_creations?refer=embed” title=“@melly_creations” target=“_blank” rel=“noopener”] @melly_creations [/link] Replying to @sodickstracted As a former hotel manager here are additional items I won’t use. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/hotels?refer=embed” title=“hotels” target=“_blank” rel=“noopener”] #hotels [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/hotelstay?refer=embed” title=“hotelstay” target=“_blank” rel=“noopener”] #hotelstay [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dontuse?refer=embed” title=“dontuse” target=“_blank” rel=“noopener”] #dontuse [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/advice?refer=embed” title=“advice” target=“_blank” rel=“noopener”] #advice [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Cupid-–-Twin-Ver-FIFTY-FIFTY-7217542291274090498?refer=embed” title=”♬ Cupid – Twin Ver. (FIFTY FIFTY) – Sped Up Version - sped up 8282” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Cupid – Twin Ver. (FIFTY FIFTY) – Sped Up Version - sped up 8282 [/link]

Поэтому от многоразовых емкостей следует воздержаться. Если они у вас есть, лучше поискать магазин в своем районе и самостоятельно купить средства в небольших флаконах.

Все ли косметические средства в гостиницах опасны?

Конечно, не во всех отелях используют емкости, в которых есть риск подменить продукт или добавить в него что-то.

Мелисса объяснила, что если кондиционер или шампунь в отеле находится в оригинальной упаковке, на которой указан состав и которую невозможно открыть (это относится, например, к висящим на стенах емкостям, из которых можно только выдавить жидкость), то можно быть спокойным. Риск того, что в упаковке окажется не тот продукт, который указан, практически равен нулю.

Как быть с мини-флаконами в отелях?

Некоторые гостиницы оставляют гостям миниатюры вместо больших контейнеров с туалетными принадлежностями. В этом случае также следует быть осторожным. Такая продукция поставляется оптом и бывает довольно низкого качества. В них может быть меньше питательных веществ, чем в обычных средствах, пишет Genialne.

Кроме того, есть риск, что в них добавлены вещества, способные вызвать аллергическую реакцию или раздражение. Если на мини-флаконе указан состав, прочитайте его и проверьте, например, не содержит ли отельный кондиционер веществ, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на кожу или волосы. Если состав не указан, безопаснее использовать собственную косметику.

Что еще не стоит трогать руками в гостиницах? Секрет синих полотенец и не только

На самом деле, у сотрудников, ответственных за уборку гостиничных номеров, обычно есть несколько десятков минут на генеральную уборку между заселением гостей. Понятно, что они сосредотачиваются на самых важных и видимых элементах и опускают другие.

Пользователь TikTok @queenevangeline25 является сотрудником одного из американских отелей и охотно делится информацией о том, как работают подобные заведения. В одном из своих роликов женщина раскрыла то, что нельзя трогать в отеле.

Что нельзя трогать руками в гостиницах? Работница отеля раскрыла секрет синих полотенец и не только