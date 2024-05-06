Зачем брать с собой в самолёт теннисный мяч? Вот как спасёт в долгом полёте

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Опубликовано: 06.05.2024 10:49 , Обновлено: 06.05.2024

Существует множество вещей, которые стоит положить в ручную кладь на борт самолёта, чтобы они всегда были под рукой. Помимо косметички, лекарств, запасной одежды и гаджетов стоит взять с собой и теннисный мяч. Особенно он пригодится во время длительного полёта.

Как теннисный мяч поможет в самолёте?

Во время перелёта мы часто вынуждены сидеть в одном положении по несколько часов в ограниченном пространстве. Через некоторое время многие испытывают боль в затекшей шее и спине, что, помимо прочего, серьезно влияет на кровообращение. Большинство людей знают, что вставание и ходьба во время полета могут улучшить кровообращение, но это не всегда возможно. И здесь на помощь придёт теннисный мяч.

Именно он отлично выполнит роль массажера. Он не только стимулирует кровообращение, но и даст ощущение расслабления, снимет напряжение и уменьшит боль в мышцах. Благодаря своим размерам вы легко сможете положить его в рюкзак или сумку.

Прокатывая его по телу, вы расслабите затекшие мышцы и стимулируете кровоток. Более того, использование в полете не потревожит ваших соседей. В зависимости от того, какая часть тела у вас болит, делайте индивидуальный массаж именно этой области.

Запястья и кисти рук

Возьмите шарик в ладонь и просто начните вращать его, мягко перекатывая, чтобы стимулировать кровообращение.

Спина

Поместите мяч между спиной и спинкой кресла. Затем начните мягко двигаться вверх-вниз и из стороны в сторону.

Ноги

Возьмите мяч в руки и медленно двигайте его, надавливая на лодыжки или колени, вверх.

Стопы

Снимите обувь и положите мяч под стопу. Проведите ногой по мячу вперед-назад.

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