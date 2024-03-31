В Египте рассказали об изменении в системе "все включено" в отелях. Что ждет туристов?

Опубликовано: 31.03.2024 16:54 , Обновлено: 31.03.2024

Глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади рассказал, какое изменение в формат all inclusive ввели уже многие отели страны. Разговор с Элькади привело агентство РИА Новости.

По его словам, многие египетские отели уже добавили для клиентов функцию посещения ресторанов A la carte. “Ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например, итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать”, - пояснил Элькади.

И добавил, что такая система решает главную проблему шведского стола - сокращение объемов пищевых отходов. “Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду”, - отметил глава управления по туризму Египта.

Он также рассказал, что отели страны не собираются отказываться от системы all inclusive совсем. “Я так не думаю. Формат “все включено” отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время”, - дополнил Элькади.

К слову, в декабре 2023 года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от формата all inclusive в отелях и перейти на систему, когда гости могут выбрать только тот функционал, который им необходим (например, отказаться от алкоголя).

Ранее Telegraf.news рассказывал о прогнозе Республиканского союза туроператоров Беларуси по ценам на отдых в Турции в 2024 году. Согласно анализу, цены на семейные туры в зависимости от типа размещения и категории отелей могут значительно отличаться и будут стартовать от 2100 евро.

От 2100 евро на семью. Туроператоры подсчитали, во сколько белорусам обойдётся отдых в Турции в 2024 году