Туристов предупредили о всплеске смертельной жёлтой лихорадки в некоторых странах. Как белорусам обезопасить себя?

Опубликовано: 12.04.2024 14:31 , Обновлено: 14.11.2024

Британский МИД предупредил путешественников о распространении смертельной жёлтой лихорадки. Новые вспышки зарегистрировали в странах Карибского бассейна, Центральной и Южной Америке и в некоторых странах Африки.

Среди популярных туристических маршрутов, однако, страны в которых зафиксировали вспышки жёлтой лихорадки, не значатся. В их числе: Тринидад в Карибском бассейне, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Гвинея, Нигер, Нигерия, Нижний Судан, Кот-д’Ивуар, Южный Судан, Того и Уганда.

“Туристы должны пройти вакцинацию и, возможно, им понадобится международный сертификат о вакцинации или профилактике (ICVP) от жёлтой лихорадки по прибытии в страну”, — заявили в Travel Health Pro.

ВОЗ рекомендует сделать такую прививку всем путешественникам в возрасте от 9 месяцев до и старше, которые намерены посетить страны с высоким риском заражения. Также специалисты рекомендуют носить одежду с длинными рукавами и брюки, пользоваться репеллентами и следить за тем, чтобы насекомые не проникали в дом, в частности, обязательно установить москитные сетки.

Жёлтая лихорадка стала широко известна ещё в 18 веке и получила второе название “Жёлтый Джек”. Лихорадка распространяется комарами и может вызвать серьёзное геморрагическое заболевание, которое может привести к летальному исходу.

Инфекция имеет инкубационный период, который длится после укуса комара от 3 до 6 дней.

К распространенным симптомам относятся повышенная температура тела, боль в мышцах, головная боль, потеря аппетита, тошнота или рвота, но симптомы могут и вовсе отсутствовать. Многие пациенты могут ощутить улучшение самочувствия уже через 3-4 дня после появления симптомов, но в течение 24 часов после выздоровления у 15-20 процентов пациентов может развиться более серьёзное заболевание. Речь идёт о геморрагической лихорадке с возможными кровотечениями из рта, ушей и желудка. Также может наблюдаться желтуха.

Где можно получить прививку от жултой лихорадки в Беларуси?

Прививки против желтой лихорадки в Республике Беларусь проводятся централизованно на базе 19 районной поликлиники г. Минска. Вакцинация проводится после предъявления справки установленного образца, выданной врачом организации здравоохранения по месту жительства гражданина, об отсутствии противопоказаний к вакцинации.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Центре гигиены и эпидемиологии первомайского района г. Минска рассказали, в каких случаях прививка от КЭ обязательна и где её можно получить.

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