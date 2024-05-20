Эксперты назвали худший чемодан для перелётов. А почему важен правильный цвет?

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Опубликовано: 20.05.2024 13:46 , Обновлено: 20.05.2024

Сезон отпусков все ближе и ближе, и многие планируют отправиться на отдых самолетом. При подготовке к путешествию важным аспектом является багаж. Какой чемодан лучше всего подойдет для самолета и как его упаковать? На эти вопросы ответила стюардесса с 16-летним стажем.

В газете Daily Mail появилась статья о том, как правильно выбрать чемодан для авиаперелета. В статье процитировали британскую стюардессу Эмилию, которая работает в этой профессии уже 16 лет и теперь точно знает, какой чемодан лучше всего подходит для авиаперелетов.

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Первый совет эксперта - при выборе чемодана ориентироваться на прочность материала. Вопреки ожиданиям, выбор жесткого чемодана для путешествий может оказаться не самым лучшим вариантом.

“Пассажиры склонны думать, что чемоданы с жесткой оболочкой более прочные, чем тканевые, но на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Жесткие крышки могут легко сломаться под давлением других чемоданов, когда они все вместе упакованы в грузовом отсеке”, — сказала бортпроводница Daily Mail.

Нужно запомнить еще один момент - при покупке чемодана не стоит экономить, так как чемоданы из некачественного материала менее устойчивы к повреждениям, которые могут возникнуть при погрузке или разгрузке самолета.

Имейте в виду, что более дешевые чемоданы, изготовленные из материала сомнительного качества, быстрее изнашиваются, и вам снова придется тратить деньги на покупку нового чемодана. В такой ситуации может оказаться, что вложение денег в чуть более дорогой и качественный чемодан будет более экономичным решением.

Количество колес

«Еще одна распространенная ошибка, которую совершают люди, — это выбор чемодана на четырех колесах. Они никогда не были такими прочными и надежными, как двухколесные спиннеры, и я всегда избегала их», — подчеркнула Эмилия.

Имеет ли значение внешний вид чемодана? Не все об этом знают

Не все понимают, что внешний вид чемодана влияет на наш комфорт и может ускорить процесс выхода из аэропорта по прибытии.

По словам стюардессы, рекомендуется выбирать яркие или цветные чемоданы, которые можно легко обнаружить на ленте. Худшим выбором будет черный чемодан, который трудно отличить от других.

[info_b]К слову, если у вас чёрный или тёмный чемодан, просто купите на него яркий чехол.[/info_b]

Однако эксперт предупредила, что при выборе яркого цвета следует избегать белого — такой чемодан будет заметно грязным уже после первого полета.

Как собрать чемодан в самолет?

После того как вы купили чемодан, настало время его упаковать. Эмилия посоветовала, выбирая одежду, которую вы возьмете с собой, подготовить образы, которые вы обязательно будете использовать. Это позволит не упаковывать слишком много одежды.

Эксперт также предостерегла от протекания жидкостей в багаже.

Изменения атмосферного давления иногда могут привести к протеканию жидкостей, даже если их объем не превышает 100 мл и крышка закручена.

Поэтому она посоветовала всегда упаковывать жидкости отдельно в герметичный контейнер и класть их в чемодан подальше от важных документов.

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