"Заезжайте и вы" - В TikTok показали ещё один замок, который возродили в Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 14.04.2024 15:24 , Обновлено: 14.04.2024

Белорусы показали в соцсети TikTok очередной замок, который постепенно возрождают в Гродненской области. Речь о Любчанском замке XVI века, который располагается на берегу Нёмана в Новогрудском районе. Восстанавливают замок руками волонтёров и энтузиастов, которые даже основали для этих целей специальный фонд.

Видео с Любчанским замком, который недавно обзавёлся новым куполом на одной из башен, появилось на тематической страничке о путешествиях по Беларуси “Картина мира”.

[info_b]Любчанский замок был построен в 1581 году влиятельным магнатом ВКЛ Яном Кишкой и на протяжении четырёх веков неоднократно разрушался и перестраивался, соединив в себе в результате характерные признаки двух архитектурных стилей: готики и ренессанса. В настоящее время Любчанский замок внесён в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Для восстановления и сохранения самого замка и дворцово-паркового ансамбля, а также создания музейной экспозиции в 2003 году основали специальный фонд “Любчанский Замок”. К моменту, когда здесь началась реконструкция, от замка оставалось лишь две полуразрушенные угловые башни XVI века и несколько каменных зданий прошлого века, построенных на сохранившихся фундаментах дворца XIX века.[/info_b]

Как рассказал его автор, к подъёму новый купол готовили года три: сначала его сделали деревянным, а затем - одели его в “металлическую кольчужку”, и вот теперь - увенчали им третью, северную башню замка.

“И вот так вот по башенке, по крупице замок возвращает свой первоначальный вид”, - рассказал автор видео и пригласил всех желающих лично полюбоваться на частично восстановленный Любчанский замок.

По словам автора видео, в этом году здесь необычно много аистов, которые могут составить компанию туристам.

“Птицы чувствуют хорошие места. Заезжайте и вы”, - призвал автор видео.

Как помочь в восстановлении Любчанского замка?

Восстановление замка ведётся при поддержке местных властей, однако, она была бы невозможна без помощи волонтерских групп и энтузиастов. Список тех, кто работал над восстановлением замка, ведётся на официальном сайте фонда и в будущем планируется разместить в музейном комплексе отдельную экспозицию истории восстановления замка, в которой будет отражена тема волонтерства. Среди тех, кто так или иначе уже приложил свою руку к Любчанскому замку, есть школьники и студенты, рабочие и ученые, чиновники и руководители, врачи и учителя, белорусы и иностранцы. Всего в списке уже 1061 фамилия, и никто не мешает присоединиться к ним и вам.

Кроме того, не лишней будет и финансовая поддержка активистов. Так, на протяжении многих лет основным спонсором восстановительных работ в Любче выступало руководство “Приорбанка”. Реквизиты благотворительного фонда и контакты руководства можно найти на его официальном сайте по ссылке.