🎥 Видео

Опубликовано: 21.03.2025 16:57 , Обновлено: 21.03.2025

В TikTok набрало популярность видео, демонстрирующее необычный товар, который можно приобрести в Молодечно — мешки сосновых шишек. Цена за один — 30 белорусских рублей.

На видео, опубликованном пользователем @darakhovich, показаны мешки с шишками, упакованные в прозрачные полиэтиленовые пакеты и выставленные на стеллажах.

Автор видео демонстрирует ценник, на котором указана цена — 30 рублей. Можно прочесть на ценнике и производителя — Молодечненский лесхоз. Голос за кадром поинтересовался, пользуется ли такой товар спросом.

Появление шишек в продаже вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. В комментариях даже развернулась дискуссия о целесообразности покупки шишек.

«А на фига?» — недоумевает один из комментаторов.

«В лесу навалом ?», — отметил другой, указывая на доступность и даже бесплатность этого природного материала.

«В качестве мульчи можно использовать. Эстетично, экологично», — предложила вариант применения шишек одна из пользовательниц.

«У кого есть самовар дровяной? Вещь… ?», — написал ещё один пользователь, намекая на использование шишек для растопки.

Шишки действительно можно использовать в качестве мульчи — материала, которым покрывают почву для защиты от сорняков, сохранения влаги, предотвращения эрозии и улучшения структуры почвы. Сосновые шишки — экологичный и эстетичный вариант мульчи, который особенно хорошо подходит для хвойных растений, кустарников и цветов, предпочитающих кислую почву.

И да, шишки — отличное топливо для разжигания огня. Они быстро загораются и дают хорошее пламя. Сосновые шишки ценятся особо, так как они содержат смолу, которая способствует горению.

Впрочем, если бы комментаторы внимательнее читали Telegraf.news, то вопросов, зачем вообще продавать шишки, у них не было бы. Наша редакция неоднократно рассказывала, как можно применять шишки в быту.

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