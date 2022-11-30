В Беларуси открыли сезон заготовки шишек

📷 Фото

Опубликовано: 30.11.2022 16:08 , Обновлено: 30.11.2022

В Беларуси начался сезон заготовки шишек. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства в последний день календарной осени 30 ноября.

Там рассказали, что первые лесхозы уж начали собирать шишки. Это нужно, чтобы заготавливать семена.

Минлесхоз надеется получить первый репортаж из Глубокского опытного лесхоза.

А пока в ведомстве опубликовали первые фото, как происходит сбор урожая.

Ранее Телеграф писал, что на сайте Березинского биосферного заповедника опубликовали кадры со своих фотоловушек за лето и осень 2022 года. Кто только не попал на камеру — и волки, и олени, и лоси, и рыси. Но самым забавным получилось видео с медведем.

В Березинском заповеднике показали видео, чем занимаются медведи в Беларуси