Зачем есть молодые сосновые шишки? Приготовьте по этим рецептам — и ваш мозг будет работать, как компьютер

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Опубликовано: 16.05.2024 10:58 , Обновлено: 16.05.2024

Молодые сосновые шишки не только приятно пахнут, но богаты витаминами и минералами, которые благотворно влияют на здоровье человека. Мало кто знает, но из них можно приготовить ароматные сиропы, джемы, настойки и даже желе. Продукты, приготовленные из шишек, не только имеют отличный вкус, но и обладают целебными свойствами. Как правильно и когда собирать сосновые шишки для приготовления консерв?

Когда в лесу начинают появляться молодые сосновые шишки, у вас появляется возможность создавать полезные и ароматные заготовки. Ценный витаминно-минеральный состав сосновых шишек может существенно улучшить здоровье и самочувствие. Узнайте, какие консервы можно приготовить из молодых сосновых шишек и какую пользу они принесут вашему здоровью.

Чем полезны сосновые шишки?

Известно, что молодые плоды сосен очень богаты полезными свойствами, а именно:

Укрепляют иммунитет. Содержащиеся в них витамины С и А и флавоноиды стимулируют иммунную систему, защищая от инфекций и простуд.

Содержащиеся в них витамины С и А и флавоноиды стимулируют иммунную систему, защищая от инфекций и простуд. Обладают отхаркивающим действием. Помогают открыть дыхательные пути, успокаивая кашель и боль в горле.

Помогают открыть дыхательные пути, успокаивая кашель и боль в горле. Улучшают пищеварение . Регулируют работу пищеварительной системы, поддерживая пищеварение и избавляя от проблем с желудком.

. Регулируют работу пищеварительной системы, поддерживая пищеварение и избавляя от проблем с желудком. Дают заряд энергии. Содержат обилие витаминов группы B и минералов добавляет бодрости и поддерживает концентрацию.

Содержат обилие витаминов группы B и минералов добавляет бодрости и поддерживает концентрацию. Они обладают противовоспалительными свойствами. Помогают бороться с воспалениями в организме, снимают суставные и мышечные боли.

Как и когда собирать молодые сосновые шишки?

Лучшее время для сбора молодых сосновых шишек – со второй половины мая до конца июня. Отправляйтесь на прогулку в лес вдали от дорог и часто посещаемых троп, чтобы собрать чистые и незагрязненные шишки. Ищите маленькие, мягкие и зеленые. Обращайте внимание на запах. Хорошие шишки источают приятный смолистый аромат. Собирайте их аккуратно, желательно в перчатках, чтобы не повредить деревья.

Рецепты варенья из молодых сосновых шишек

Из молодых сосновых шишек можно приготовить множество вкусных и полезных консервов. Вот несколько проверенных рецептов.

Сироп из молодых сосновых шишек

500 г молодых сосновых шишек,

500 г сахара,

1 литр воды.

Шишки тщательно промойте и нарежьте ломтиками. Поместите их в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите на медленном огне около 30 минут. Добавьте сахар и перемешайте до полного растворения. Снимите с огня и дайте остыть. Профильтруйте сироп через марлю и разлейте по чистым бутылкам. Храните в прохладном и темном месте.

Варенье из молодых сосновых шишек

Ингредиенты:

1 кг молодых сосновых шишек,

1 кг сахара,

1 литр воды,

сок 1 лимона.

Вымойте шишки и нарежьте их ломтиками. Вскипятите в кастрюле воду с сахаром и лимонным соком. Добавьте сосновые шишки и варите на слабом огне около 1 часа, периодически помешивая. Готовое варенье снимите с огня и разлейте по чистым банкам. Плотно закройте крышкой и оставьте остывать.

Настойка из молодых сосновых шишек

Ингредиенты:

500 г молодых сосновых шишек,

500 г сахара,

1 литр водки 40 процентов

Вымойте шишки и нарежьте их ломтиками. Поместите их в банку и залейте водкой. Плотно закройте и поставьте в темное место примерно на 6 недель. По истечении этого времени процедите настойку в бутылки и через несколько дней отставьте для повторной фильтрации. Хранить в прохладном месте.

Желе из сосновых шишек

Ингредиенты на 4 порции:

230 г варенья из сосновых шишек,

желатин - из расчёта подготовленного желатина на 400 мл

300 мл молока,

2 ст. л. сахара,

вода

тёртый шоколад, мандарин, пихтовые веточки или любой декор (для украшения)

Подготавливаем желатин 2 порции по 200 мл по инструкции на упаковке. Сироп из варенья перелейте в мерную миску, добавьте тёплой воды до отметки 300 мл. Размешайте Добавьте 1 порцию подготовленного желатина 200 мл, размешайте и поставьте в прохладное место.

В миску вливаем 300 мл молока (чем выше жирность, тем десерт плотнее и насыщенное), немного нагрейте и добавьте 2 ст.л. сахара. Размешайте. Добавьте 2-ую порцию подготовленного желатина 200 мл, размешайте и тоже уберите в прохладное место.

Начните “собирать” желе. Влейте первый тёмный слой из варенья и поставьте застывать. Когда первый стой станет плотным, вылейте второй молочный слой, и поставьте застывать. Повторите ещё один слой из варенья и сверху молочный слой. Украсьте желе по желанию, когда оно окончательно застынет.

Молодые сосновые шишки – настоящее сокровище природы, которое мы можем использовать на кухне для приготовления различных консервов. Их оздоровительные свойства позволяют экспериментировать с ними и наслаждаться их пользой круглый год.

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