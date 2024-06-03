Этот бесплатный раствор ускорит рост овощей. Понадобится всего несколько шишек

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Опубликовано: 03.06.2024 14:22 , Обновлено: 03.06.2024

Если вы хотите ускорить рост своих овощей, а также позаботиться о других растениях в своем саду, вы можете использовать сосновые шишки для приготовления питательного препарата. Сделать его очень просто, а результаты действительно впечатляют. Узнайте, как его приготовить и как использовать шишки.

Зачем использовать шишки на огороде?

Использование шишек в саду имеет множество преимуществ. Можно не только ускорить рост овощей и других растений, но и защитить их от различных болезней.

Более того, сосновые шишки эффективно повышают устойчивость растений к погодным условиям. Используя их в уходе, можно также улучшить цветение растений или повлиять на их лучшее плодоношение.

Однако для этого сосновые шишки необходимо правильно обработать, что сделает их отличным самодельным удобрением.

Эффективность шишек в саду обусловлена тем, что они содержат множество ценных питательных веществ. Среди них можно назвать смолы, алкалоиды или минералы, такие как калий, цинк или кальций.

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Как приготовить удобрение из шишек?

Сосновые шишки лучше всего использовать для приготовления жидкого удобрения. Для этого заполните ими литровую банку и залейте водой. Поместите смесь в кастрюлю и кипятите в течение 20 минут.

Когда питательный раствор остынет, процедите его и разлейте по банкам меньшего объема. Эту смесь можно хранить в прохладном темном месте до нескольких месяцев.

Перед применением препарат необходимо разбавить. Разведите 50 мл удобрения в 1 литре воды.

Это вещество можно вносить раз в две недели, поливая или опрыскивая растения. При этом нужно помнить, что никогда не следует поливать этим препаратом сухую почву. Всегда вносите удобрение в слегка увлажненную почву.

Кроме того, сосновые шишки можно использовать и по-другому. Многие опытные садоводы предпочитают мульчировать шишками свои растения. Однако стоит помнить, что они подкисляют почву, поэтому их следует размещать только рядом с кислотолюбивыми растениями.

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