Из чего белорусам приготовить самое первое весеннее варенье? Придётся отправиться в лес
Если вы думаете, что сезон консервации в Беларуси ещё не начался, то очень ошибаетесь. Сейчас самое время заготовить на зиму первое варенье 2023 года. Правда, для этого придётся отправиться в лес за… сосновыми шишками.
Варенье из сосновых шишек (его зачастую также называют сосновым мёдом) - не самое распространённое, но очень полезное лакомство. По сути - это сахарный сироп с высоким содержанием фитонцидов, которые в огромном количестве присутствуют в сосновых шишках.
[info_b]Помимо фитонцидов в сосновых шишках также содержатся следующие полезные вещества:
- Витамин А - натуральный антиоксидант, который укрепляет иммунную систему и препятствует ухудшению зрения
- Витамин В, который благоприятно влияет на работу сердечной мышцы, предотвращая развитие инфарктов и инсультов.
- Витамин К, положительно влияющий на биосинтез в организме.
- Витамин С - природный иммуностимулятор.
- Витамин Е, улучшающий состояние кожи.[/info_b]
Собирают сосновые шишки для варенья в белорусских широтах, как правило, в мае. Для этого на здоровых деревьях выбирают молоденькие зелёные шишечки, размером от 2 до 4 см.
Как приготовить варенье из сосновых шишек?
В первую очередь после сбора шишек следует позаботиться о подходящей посуде, с корой вы будете работать и в которой будете варить варенье. Любые пластиковые кухонные приспособления можно сразу отложить - сосновая смола их безвозвратно испортит. Лучше использовать посуду из алюминия или нержавейки. С рук смола также отмывается неохотно, поэтому лучше работать в резиновых перчатках.
Приготовление варенья:
- Шишки тщательно перебрать и вымыть от пыли, хвои и мелких букашек.
- Сложить вымытые шишки в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрывала шишки.
- Довести до кипения и варить на медленном огне в течение 30-40 минут.
- Оставить шишки в отваре на 12 часов.
- Добавить в отвар сахар из расчёта 1 стакан на стакан отвара.
- Довести до кипения и варить на медленном огне в течение 1,5 часа, пока он не приобретёт тёмно-янтарный оттенок.
- Разлить сироп (вместе с шишками) по баночкам (лучше выбирать малого объёма, поскольку после вскрытия варенье рекомендуют хранить не более 14 дней) и закатать.
Кому противопоказано варенье из сосновых шишек?
Отметим, что сами шишки хоть и оставляют в баночке с вареньем, есть в больших количествах не рекомендуют - из-за высокого содержания смол. Вареные молодые шишки очень любят дети, потому что они по вкусу не хуже конфет. Однако, врачи советуют съедать не больше одной шишки в день. Есть противопоказания к употреблению варенья из шишек и для других категорий людей. В частности, с осторожностью такое лакомство следует есть:
- беременным и кормящим женщинам
- людям старше 60 лет
- пациентам с сахарным диабетом любого типа
- аллергикам
- людям с гастритом, язвой желудка, почечной недостаточностью.
Для остальных ароматное сосновое варенье может послужить и альтернативой приевшемуся мёду и дорогущему кленовому сиропу в качестве сладкой добавки к блинчикам или сырникам на завтрак, и заменой сиропам в освещающих лимонадах, и даже иммуностимулятором при зимних простудах.