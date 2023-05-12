Из чего белорусам приготовить самое первое весеннее варенье? Придётся отправиться в лес

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Опубликовано: 12.05.2023 07:05 , Обновлено: 09.10.2023

Если вы думаете, что сезон консервации в Беларуси ещё не начался, то очень ошибаетесь. Сейчас самое время заготовить на зиму первое варенье 2023 года. Правда, для этого придётся отправиться в лес за… сосновыми шишками.

Варенье из сосновых шишек (его зачастую также называют сосновым мёдом) - не самое распространённое, но очень полезное лакомство. По сути - это сахарный сироп с высоким содержанием фитонцидов, которые в огромном количестве присутствуют в сосновых шишках.

[info_b]Помимо фитонцидов в сосновых шишках также содержатся следующие полезные вещества:

Витамин А - натуральный антиоксидант, который укрепляет иммунную систему и препятствует ухудшению зрения

Витамин В, который благоприятно влияет на работу сердечной мышцы, предотвращая развитие инфарктов и инсультов.

Витамин К, положительно влияющий на биосинтез в организме.

Витамин С - природный иммуностимулятор.

Витамин Е, улучшающий состояние кожи.[/info_b]

Собирают сосновые шишки для варенья в белорусских широтах, как правило, в мае. Для этого на здоровых деревьях выбирают молоденькие зелёные шишечки, размером от 2 до 4 см.

Как приготовить варенье из сосновых шишек?

В первую очередь после сбора шишек следует позаботиться о подходящей посуде, с корой вы будете работать и в которой будете варить варенье. Любые пластиковые кухонные приспособления можно сразу отложить - сосновая смола их безвозвратно испортит. Лучше использовать посуду из алюминия или нержавейки. С рук смола также отмывается неохотно, поэтому лучше работать в резиновых перчатках.

Приготовление варенья:

Шишки тщательно перебрать и вымыть от пыли, хвои и мелких букашек.

Сложить вымытые шишки в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрывала шишки.

Довести до кипения и варить на медленном огне в течение 30-40 минут.

Оставить шишки в отваре на 12 часов.

Добавить в отвар сахар из расчёта 1 стакан на стакан отвара.

Довести до кипения и варить на медленном огне в течение 1,5 часа, пока он не приобретёт тёмно-янтарный оттенок.

Разлить сироп (вместе с шишками) по баночкам (лучше выбирать малого объёма, поскольку после вскрытия варенье рекомендуют хранить не более 14 дней) и закатать.

Кому противопоказано варенье из сосновых шишек?

Отметим, что сами шишки хоть и оставляют в баночке с вареньем, есть в больших количествах не рекомендуют - из-за высокого содержания смол. Вареные молодые шишки очень любят дети, потому что они по вкусу не хуже конфет. Однако, врачи советуют съедать не больше одной шишки в день. Есть противопоказания к употреблению варенья из шишек и для других категорий людей. В частности, с осторожностью такое лакомство следует есть:

беременным и кормящим женщинам

людям старше 60 лет

пациентам с сахарным диабетом любого типа

аллергикам

людям с гастритом, язвой желудка, почечной недостаточностью.

Для остальных ароматное сосновое варенье может послужить и альтернативой приевшемуся мёду и дорогущему кленовому сиропу в качестве сладкой добавки к блинчикам или сырникам на завтрак, и заменой сиропам в освещающих лимонадах, и даже иммуностимулятором при зимних простудах.