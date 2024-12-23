Зачем класть сосновые шишки в горшки с растениями? Вот как этот трюк спасёт вазоны от перелива

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Опубликовано: 23.12.2024 10:38 , Обновлено: 23.12.2024

Сосновые шишки - материал, в котором нет недостатка в белорусских лесах. Часто они служат материалом для создания детских поделок и новогодних украшений, но на самом деле шишки могут найти и другие применения в вашем доме. Например, в уходе за комнатными растениями. Рассказываем, как использовать шишки в вазонах, чтобы уберечь их от перелива.

Одной из самых частых ошибок в уходе за растениями является их переполив. Определить сходу, достаточно ли растение увлажнено, порой не получается, так же, как и рассчитать необходимое количество воды для полива.

Как следствие, цветы становятся более восприимчивыми к корневым гнилям и грибковым заболеваниям. Однако сосновая шишка может комплексно помочь с решением этой проблемы и поддерживать необходимый уровень влажности почвы.

Как понять, что растение переувлажнено?

Симптомы чрезмерного полива могут различаться в зависимости от вида растения. Чаще всего избыток воды проявляется у растения в виде побурения листьев и появления пузырьков (вазон «опухает» от большого количества воды).

Также побеги, стебли и листья могут начать гнить. Более того, замедляется рост и цветение растений.

Из-за избытка воды корни растения «задыхаются». Цветы не могут усваивать питательные вещества, и со временем развиваются грибковые заболевания.

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Как спасти переувлажненные растения?

Сначала нужно достать из горшка залитое растение и внимательно его осмотреть. Если вы заметили гниль на корнях, очистите или удалите её.

Затем поместите растение в хорошо впитывающий воду материал и поставьте в затененное место – там оно должно высохнуть.

Когда цветок полностью высохнет, его можно посадить снова. Лучше всего, чтобы в горшке был достаточный дренаж, чтобы предотвратить чрезмерное скопление воды.

Одним из лучших легких натуральных материалов для этой цели могут стать сосновые шишки.

Благодаря своей форме и низкой плотности шишки добавляют воздушные карманы, помогая сохранять корневую систему здоровой. Они также улучшают дренаж в контейнере, предотвращая гниение корней.

Шишки медленно разлагаются в почве с течением времени. Они не только добавляют компостируемые питательные вещества в почву, но и придают ей легкую кислотность во время компостирования, что нравится многим растениям.

Заполните дно кашпо шишками на треть и посадите растение, как обычно. При пересадке используйте почву, предназначенную для конкретного вида. Первые несколько дней воздержитесь от полива.

Обязательно осмотрите все шишки перед помещением в цветочные горшки. Они должны быть чистыми и без признаков грибковых заболеваний.

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Как использовать шишку как регулятор влажности?

Свойства шишки можно ещё одним способом применить с пользой. Их чешуйки открываются в сухих условиях и закрываются во влажных, и таким образом могут указывать на уровень влажности субстрата для горшечных растений.

Если положить в горшок свежую сосновую шишку кончиком вверх, она подскажет вам, когда цветок нужно полить. Это произойдет, когда чешуйки откроются.

[info_b]Вы также можете положить несколько шишек поменьше в верхнюю часть цветочных горшков, чтобы питомцы не выкапывали комнатные растения.[/info_b]

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