Беларусь стала страной-партнером БРИКС. Что это значит?

Опубликовано: 24.10.2024 19:05 , Обновлено: 13.11.2024

Беларусь и 12 других государств 24 октября получили статус страны-партнера БРИКС. Это Казахстан, Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Узнали, что известно о таком статусе.

“Мы стали партнерами - это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб”, - сказал на саммите БРИКС в российской Казани президент Беларуси Александр Лукашенко, передало агентство БелТА.

Глава государства назвал этот статус “предбанником”. “Хорошо это [статус партнера], возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все”, - сказал Лукашенко.

Фото: агентство БелТА

“Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?” - задался вопросом он.

На этом же саммите президент Беларуси заявил, что “Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в организации”.

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[info_b]БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года. Тезис БРИКС (на основе статьи 2003 года «Мечтая о БРИКС: Путь к 2050») предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобальной экономики. У БРИКС есть намерение сформировать сильный экономический блок наподобие государств «Большой семерки».[/info_b]

Фото: агентство БелТА

Статус партнера БРИКС

В российском МИД (в этом году РФ занимает пост председателя организации) в феврале 2024 года заявили, что статус партнеров БРИКС будет “максимально близок” к членству. “Это пока еще не сформированная модель взаимодействия, но то, что она будет максимально близкой к полному членству, это, наверное, очевидно, и в этом направлении мы сейчас работаем”, - сказал в комментарии российским “Известиям” заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как написало агентство Interfax, в России расширение БРИКС рассматривают через “налаживание партнерских связей с заинтересованными государствами”. “Мы считаем, что формула “страна-партнер” - весьма подходящая в данной ситуации, когда количество стран БРИКС резко увеличилось в ходе саммита в ЮАР”, — заявлял накануне саммита БРИКС в Казани помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он также говорил о “важных критериях государства-партнера”, но что за они, не озвучил.

Ранее Telegraf.news писал, что 4 июля Беларусь официально приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Это произошло на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане (Казахстан). “Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества”, - сказал тогда председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Беларусь приняли в ШОС. Что это такое?