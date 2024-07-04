Беларусь приняли в ШОС. Что это такое?

Опубликовано: 04.07.2024 10:21 , Обновлено: 04.07.2024

В четверг, 4 июля, Беларусь официально приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Это произошло на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане (Казахстан).

Беларусь стала десятым членом ШОС. Также в организацию входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Все главы этих государств подписали документ о принятии Беларуси в ШОС, сообщил председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

“Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС”, - процитировал Токаева портал nur.kz.

Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил ключевые направления, которым страна запланировала уделять “повышенное внимание” в качестве члена организации:

международная безопасность,

экономика,

продовольственная безопасность,

международное позиционирование.

“Ты готов вступать?” - Что за ШОС

“Ну, ты готов вступать? Видишь, с чего у тебя начинается…” - обратился Лукашенко к недавно назначенному министру иностранных дел Максиму Рыженкову, передал Telegram-канал “Пул Первого”.

Беларусь с 2010 года участвует в ШОС в качестве партнера по диалогу, а с 2015 года - в качестве наблюдателя.

Организацию основали 15 июня 2001 года Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан в Шанхае (КНР). Целями ШОС объявили укрепление между странами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства, развития сотрудничества для поддержания и укрепления мира, совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму и не только.

Одним словом, основой для объединения стала сфера безопасности и торгово-экономические отношения. Хартию ШОС подписали в июне 2002 года.

После вступления Беларуси в организацию ее наблюдателями остаются Афганистан и Монголия. Еще 14 стран являются партнерами по диалогу.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Александр Лукашенко улетел 3 июля в Казахстан для участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС. Планируется, что на этом мероприятии примут также Астанинскую декларацию и больше двух десятков различных решений и заявлений о сферах сотрудничества.

Лукашенко улетел в Казахстан